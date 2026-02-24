株式会社ヤマネコワークス

株式会社ヤマネコワークス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：藤原岳志）は、LINEミニアプリ向けマッチ3パズルゲーム『ラッキーどうぶつマッチ』の配信を2026年2月18日（水）より開始いたしました。基本プレイ無料でお楽しみいただけます。

『ラッキーどうぶつマッチ』は、かわいいどうぶつブロックをスワイプで入れ替えて、同じ種類を3つ以上揃えて消していく爽快マッチ3パズルゲームです。制限時間内にコンボやスペシャルブロックを駆使して高スコアを目指し、LINEの友だちとランキングで競い合うことができます。

■ゲームURL

https://miniapp.line.me/2008812811-yaWRsfVf

■ゲーム画面イメージ

■開発の背景

当社は2026年1月に『ラッキーどうぶつサメガメ』をシンプルな操作性とソーシャル機能を活かしたカジュアルゲームとしてLINEミニアプリでリリースいたしました。この度、「ラッキーどうぶつ」シリーズ第2弾として、幅広い年齢層に親しまれているマッチ3パズルの要素を取り入れた『ラッキーどうぶつマッチ』を新たに開発いたしました。

スワイプ操作でブロックを入れ替えるだけのシンプルな操作性はそのままに、ミッションシステムやレベルアップ、多彩なスペシャルブロックによる戦略性と爽快感を両立したゲーム体験をお届けします。

■『ラッキーどうぶつマッチ』の特徴

1. スワイプするだけの簡単操作

隣り合うどうぶつブロックをスワイプで入れ替えるだけのシンプルな操作。LINEアプリ上で誰でもすぐに遊べます。アプリのインストールは不要です。

2. 5種類のスペシャルブロックで爽快コンボ

特定の形でブロックを揃えると、強力なスペシャルブロックが出現します。横一列を消す「横ラインボム」、縦一列を消す「縦ラインボム」、十字形に消す「クロス爆弾」、周囲を巻き込む「爆弾」、そして同じ色のブロックをすべて消す「レインボー」の5種類。連鎖的にスペシャルブロックを発動させれば、画面全体を巻き込む爽快なコンボが楽しめます。

3. ミッション＆レベルアップシステム

各ラウンドでは指定されたどうぶつを消す「ミッション」が登場。ミッションを達成するとレベルアップし、スコア倍率がアップするとともにボーナスタイムが追加されます。高レベルを目指すほどハイスコアのチャンスが広がる、戦略性のあるゲーム体験を提供します。

4. LINEの友だちとランキングで競争

LINEの友だちとスコアを競い合える週間ランキング機能を搭載。さらに歴代ベストスコアランキングやデイリーランキングなど、複数のランキングモードで何度でも楽しめます。友だちに挑戦状を送る機能や、いいね機能など、ソーシャル要素も充実しています。

■ゲーム概要

タイトル

ジャンル

プラットフォーム

配信開始日

価格

対応言語

対応端末

ゲームURL

開発・運営

ラッキーどうぶつマッチ（Lucky Animal Match）

マッチ3パズルゲーム

LINEミニアプリ

2026年2月18日（水）

基本プレイ無料

日本語 / 英語

iOS / Android（LINEアプリ内で動作）

https://miniapp.line.me/2008812811-yaWRsfVf

株式会社ヤマネコワークス

■「ラッキーどうぶつ」シリーズについて

「ラッキーどうぶつ」シリーズは、かわいいどうぶつキャラクターが登場するLINEミニアプリ向けカジュアルゲームシリーズです。シンプルな操作で誰でも楽しめるゲーム性と、LINEの友だちとの競争・交流機能が特徴です。

ラッキーどうぶつサメガメ

ラッキーどうぶつマッチ

タップで同じ色のブロックを消す爽快パズル

スワイプでブロックを揃えるマッチ3パズル

2026年1月30日 配信開始

2026年2月18日 配信開始

会社概要

株式会社ヤマネコワークス (Yamaneko Works Inc.)自然の豊かさのように、デジタルの世界に彩りを。「誰かのそばで寄り添い生きる」を合言葉に、AI技術とゲーム開発の専門知識を融合したオンラインサービスを提供しています。所在地東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2F代表者代表取締役 藤原 岳志公式Webサイトhttps://yamaneko.works© 2026 Yamaneko Works Inc. All rights reserved.