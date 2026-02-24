ヒラルディージョ事務局主催、『Piano Flamenco Jazz Concert』が2026年5月23日 (土)に横浜市緑区民文化センター みどりアートパークホール（神奈川県 横浜市緑区 長津田 二丁目1番3号）にて開催されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

http://confetti-web.com/@/giraldillo20260523

公式ホームページhttps://giraldillo.org/concierto20260523.html

ピアノの音色、フラメンコのリズム、ジャズの感性が出会う、この日限りの圧巻のステージをお届け！

ピアノでフラメンコの可能性を追求する杏梨、ジャズの枠におさまらないベーシスト遠藤定、フラメンコシーンで大活躍のパーカッショニスト橋本ようすけのトリオに、フラメンコダンサー松島かすみが踊りやパルマ（手拍子）で加わり、その日限りの音楽と踊りの世界をお届けします。ピアノの音色、フラメンコのリズム、ジャズの感性が出会う圧巻のステージ。ジャンルを超え、みるものの心を震わせる演奏と踊り、それぞれの個性あふれるパフォーマンスをお楽しみに！初めての方にも楽しんでいただける内容でお届けしますので、ぜひお越しください。

出演プロフィール

遠藤定（ベース）

洗足学園音楽大学在学中からプロとして活動を開始。２０１５年には、日本最古のジャズ喫茶「ちぐさ」が主催するコンペティション「第２回ちぐさ賞」で、優勝およびベストパフォーマンス賞を受賞。ジャズ評論家・瀬川昌久氏から「自分の音を聞いてほしいという強い思いがジャズの表現力につながっている。ソリストとしてのスター性を感じる」と高く評価されている。これまでにオリジナルアルバム『It’s now or never』、『Mercurius』、『Beaucoup Joe（ボークージョー）』をリリース。全国各地で活動する傍ら、東京都公認のヘブンアーティストとして、ベース1本でソロパフォーマンスも展開。

杏梨（ピアノ）

東京音楽大学器楽科ピアノ専攻卒業。在学時より多ジャンルのアーティストと共演し、独自の表現を追求する。２００９年「トイ・マジック・オーケストラ」でメジャーデビューし注目を集める。２０１６年にダビ・ペーニャ・ドランテ氏、リカルド・ミーニョ氏に師事し、ピアノとフラメンコを融合した独自スタイルを確立する。モダンフラメンコユニットTRANSFORMACIONを主宰し、国内外で高い評価を獲得。２０１８年には平昌冬季五輪関連企画「MIYABI」で音楽監督・演奏を担当。２０２１年アルバム『Nueva Puerta』を発表。２０２４年には韓国ユースオリンピック記念公演や中国単独ツアーなどグローバルに活動の幅を広げている。

橋本ようすけ（パーカッション）

米バークリー音楽大学卒業。帰国後アントニオ・カナーレスら数多くのフラメンコアーティストと共演。２０２０年スペインに留学し、フラメンコカホンの第一人者であるラモン・ポリーナに師事。またグラミー受賞者であるギタリスト、アントニオ・レイとＭＶを共作する他、フラメンコピアニスト、リカルド・ミーニョとセビリア市で共演し、同市より「フラメンコ芸術に対する感謝状」を授与。現在、井上あずみ、清春、サラ・オレインのレコーディング。劇団四季公演のアレンジや指導。沖仁全国ツアーなどで活動。２０２４年１２月アントニオ・レイ来日公演２０２４横浜公演では、パーカッショニストを務める。

松島かすみ（フラメンコダンサー）

音楽や芸術に携わる家系に生まれ、幼少期より多彩な文化芸術に親しみ、クラシックバレエや日本舞踊を学び舞踊への興味を深めていく。１９９９年スペイン、グラナダのサクロモンテにてジプシーの伝統的なフラメンコに触れ、その力強さと表現力に深く感銘を受ける。以降もグラナダ、セビージャ、へレスを訪れ、著名なダンサーたちの指導を受けながらジプシー・フラメンコの追求を続ける。２００２年よりステージ活動を開始。２００５年日本フラメンコ協会新人公演にて奨励賞受賞。２００６年神奈川県大和市に自身のスタジオを設立する。現在は、ダンサーとして数多くの舞台に出演する傍ら、後進の指導や衣装制作、舞台企画・デザインなど幅広く活動している。

開催概要

『Piano Flamenco Jazz Concert』開催期間：2026年5月23日 (土) 13:30開場／14：00開演 ※上演時間：約１時間４５分会場：横浜市緑区民文化センター みどりアートパークホール（神奈川県 横浜市緑区 長津田 二丁目1番3号）■出演者ピアノ：杏梨ベース：遠藤定パーカッション：橋本ようすけフラメンコダンサー：松島かすみ■スタッフ企画・進行：大森勇治■チケット料金全席自由：2,400円（税込）

