世界のプラスチックストレッチフィルム製造機市場、2026年から2032年にかけて力強い成長を予測～包装需要の拡大と技術革新が市場を牽引～
GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、「プラスチックストレッチフィルム製造機の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 に関する最新調査レポートを正式に発表しました。
昨今の物流業界や食品包装分野における需要の多様化に伴い、ストレッチフィルムの生産効率と品質を左右する「製造機」そのものの市場競争が世界的に激化しています。本レポートは、単なる販売量や価格の推移にとどまらず、市場の深層分析、主要プレイヤーの競争戦略、地域別トレンドまでを網羅した内容となっています。
本調査では、2021年を基準年とし、2026年から2032年にかけての市場成長を定量的・定性的に予測。売上高、販売数量、価格変動、そして市場シェアの変遷を詳細に可視化しました。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1169985/plastic-stretch-film-maker
急拡大するストレッチフィルム製造機市場：なぜ今、注目なのか？
プラスチックストレッチフィルム製造機は、さまざまな形状の製品にフィットしやすい「延伸性」に優れたフィルムを生産するための専用装置です。その製造工程には、樹脂を溶融してシート状に成形する押出成形技術が不可欠であり、製品タイプによって「インフレーション法（Blown）」と「キャスト法（Cast）」に大別されます。
特に近年は、軽量化・高強度化を実現するキャストフィルム押出機への関心が高まっており、食品ロス削減や輸送効率向上に貢献する次世代包装資材の要として、市場拡大のスピードが加速しています。
市場分析：主要企業のシェアと競争環境
本レポートでは、世界市場をリードする主要メーカーの市場シェアと成長戦略を徹底解剖しています。
主要企業：
SS Mechanical Engineers、CHYI YANG、BONADA、BOGLE MACHINERY、Paso Machinery、Handern Machinery、Hualiang Machinery、Fuliyuan Industrial、SANBI、CHANG LONG
これらの企業は、単なる機器供給にとどまらず、省エネ設計やIoT対応スマートファクトリー向けソリューションの提供を強化。今後の市場競争を勝ち抜く鍵は、差別化技術とアフターサービスの質にあると分析しています。
製品タイプ・用途別の市場展望
【製品別セグメント】
Blown Film Extrusion Machine（インフレーションフィルム押出機）
Cast Film Extrusion Machine（キャストフィルム押出機）
【用途別セグメント】
Food Packaging（食品包装）
Textile Packaging（繊維製品包装）
Others（産業資材・医療品包装など）
用途別では、衛生面と保存性が求められる食品包装分野が引き続き主要シェアを維持。また、EC市場の拡大に伴う個別包装ニーズの高まりから、その他産業用途の需要も年々増加傾向にあります。
業界の成長要因と今後の課題
市場の成長ドライバーとしては、環境対応型包装材へのシフト、途上国における食品ロス対策、自動包装ラインの普及が挙げられます。
一方で、原油価格変動による樹脂コストの不安定性や、リサイクル可能な素材への置き換え圧力など、持続可能性を巡る課題も顕在化。市場参入企業には、環境性能と経済性を両立させた「次世代フィルム製造機」の開発力が問われています。
地域別動向：アジア太平洋市場の台頭
