接着剤が現代の製造および包装の中核となりつつある理由（ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニー）

接着剤は完成品のように注目を集めることはほとんどありません。しかし、現代の製品がどのように組み立てられ、包装され、密封され、保護されているかの中核に位置しています。電気自動車や医療機器から、柔軟な食品包装や高機能フットウェアに至るまで、接合技術は機械的締結、溶接、および縫製に代わる手段としてますます活用されています。

2029年までに、世界の接着剤市場は1,130億ドルを超えると予測されており、年率8%で成長すると見込まれています。7,0430億ドルに達すると予測される化学産業全体の中で、接着剤は総価値の約2%を占めています。この割合は控えめに見えるかもしれませんが、産業全体にわたる機能的重要性により、その影響力は不均衡に大きいものとなっています。





産業活動に支えられた市場接着剤の需要は単独で機能するものではありません。以下の分野における活動と密接に関連しています。● 自動車生産● 建設およびインフラ● 消費者向け電子機器● 包装● 医療機器● 衣料および履物の製造これらの産業が軽量素材、モジュール設計、持続可能性、および自動化へと進化する中で、接着剤はますます戦略的な役割を果たしています。アジア太平洋地域は2029年までに最大の地域市場であり続け、421億ドルに達すると予測されています。この地域の成長は、包装需要の拡大および自動車生産能力の増加を反映しています。一方、米国は医療機器需要および履物と衣料製造の継続的な拡大に支えられ、309億ドルで最大の単一国市場になると見込まれています。衣料分野において、接着剤はスポーツウェアおよび機能性衣料における縫い目のない接合を可能にします。これにより縫製によるかさばりが軽減され、柔軟性が向上します。これは特に性能重視の製品において重要です。同時に、持続可能性の目標および規制要件に対応するため、溶剤を使用しない、低揮発性有機化合物、および生物由来の配合への移行が進んでいます。需要が集中している分野接着剤市場の特徴の一つはその広範さですが、いくつかの分野が明確に支配的です。テープおよびフィルムは、2029年までに市場全体の38%を占めると予測されています。その強みは汎用性にあります。以下の分野で広く使用されています。● 包装およびラベル表示● 電気絶縁● 自動車の内装および外装の組み立て● 医療および衛生製品特に感圧型および両面テープは、仕上がりの美しさおよび材料の適合性が重要となる電子機器および軽量包装において重要です。用途別に見ると、接合は市場価値の61%を占め、最大の割合を占めています。接着剤は現在、自動車および航空宇宙の組み立てにおいて金属、プラスチック、および複合材料の接合に日常的に使用されています。電子機器ではコンパクトな設計を支え、家具および建設ではモジュール化されたシステムを可能にします。履物および衣料では柔軟性と美観を兼ね備えた接合を提供します。最終用途の観点から見ると、包装分野が際立っています。これは接着剤需要全体の38%を占めています。包装食品、医薬品、個人用ケア製品、および電子商取引物流の成長により、安全で耐久性があり、しばしば再利用可能な接合ソリューションの必要性が高まっています。接着剤はバリア技術を通じて保存期間の延長にも寄与しています。化学的観点では、アクリル系接着剤が主導し、2029年までに市場価値全体の26%を占めると予測されています。アクリルは硬化の速さ、耐久性、紫外線耐性、およびプラスチックや複合材料との適合性から好まれています。一方、エポキシ系は自動車、航空宇宙、および再生可能エネルギー分野における構造接合において依然として重要です。成長を支える構造的要因いくつかの長期的要因が接着剤市場の軌道を形成しています。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342399/images/bodyimage1】【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342399/images/bodyimage2】

自動車の変革

車両製造はより接着剤集約型となっています。軽量化戦略、電気自動車のプラットフォーム、および複合材料には高度な接合ソリューションが必要です。接着剤は重量を削減しながら構造的完全性を向上させ、燃費効率および電池性能を支援します。自動車分野の拡大だけでも、市場に年間約2.2%の成長をもたらすと予測されています。



包装の進化

包装産業は拡大と近代化を続けており、年間約1.7%の成長に寄与しています。柔軟な包装、自動化、および持続可能性の取り組みには、多様な材料および高速生産ラインにおいて信頼性の高い性能を発揮する接着剤が必要です。再利用可能および低排出の配合に対する需要も増加しています。



医療機器の拡大

医療関連の需要は年間約1.2%の成長に寄与しています。接着剤はウェアラブル機器、創傷ケア製品、および外科用機器において不可欠であり、信頼性および生体適合性が求められます。



履物および衣料の生産

非皮革製履物および高機能衣料の成長は年間約1.0%の増加をもたらしています。接着剤はＥＶＡ、ポリウレタン、ゴム、および繊維の接合を可能にし、快適性、耐久性、および設計の柔軟性を支えます。



2029年までの機会分野

今後、いくつかの分野が大きな追加価値を生み出すと予測されています。

テープおよびフィルム、接合ソリューション、包装用途、およびアクリル系接着剤は、2029年までに合計で600億ドル以上の市場価値の増加に寄与すると見込まれています。



2024年から2029年の間に、

● 接合用途は230億ドル以上の増加

● テープおよびフィルムは約140億ドル

● 包装関連需要は約130億ドル

● アクリル系接着剤は100億ドル以上

これらの増加は、産業設計、持続可能性要件、および生産効率のより広範な変化を反映しています。



戦略的重要性が高まる材料分野

接着剤市場は単に製品の生産量の増加によって拡大しているわけではありません。製品の設計方法が変化していることによって成長しています。



製造業者は、

● 機械的締結に代わり接合技術を採用し

● より軽量で多様な材料を使用し

● 生産ラインを自動化し

● 再利用可能性および排出削減を重視しています

この文脈において、接着剤はもはや補助的な部品ではありません。現代の製造システムに組み込まれた実現技術となっています。



年率8%の成長が予測され、2029年までに市場価値が1,130億ドルを超える中で、接着剤は自動車の組み立て、包装、医療機器、電子機器、および消費財における革新を引き続き支えることになります。



