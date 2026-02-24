インドのRTDコーヒー市場は、都市生活とプレミアム化のトレンドに後押しされ、2032年までに45億1000万米ドルに達すると予測
市場評価と成長見通し（2024～2032年）
インドのRTD（Ready-To-Drink）コーヒー市場は、消費者のライフスタイルの変化、可処分所得の増加、そして簡便な飲料形態への嗜好の高まりを背景に、力強い成長を遂げています。2023年の市場規模は21億5,000万米ドルで、2032年には45億1,000万米ドルに達すると予測されており、2024～2032年の予測期間中は年平均成長率（CAGR）8.57%で拡大すると見込まれています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/india-ready-to-drink-rtd-coffee-market
この着実な成長軌道は、インドの飲料消費構造における構造的な変化を反映しています。かつては都会のニッチな嗜好品と考えられていたRTDコーヒーは、大都市だけでなく、新興のTier IIおよびTier III市場においても急速に主流の製品カテゴリーになりつつあります。
変化する消費者嗜好が需要を牽引
インドにおけるRTDコーヒーの需要の急増は、消費パターンの変化と密接に関連しています。多忙な都市部で働くビジネスマン、大学生、そして若いミレニアル世代は、味わい、エネルギー、そして携帯性を兼ね備えた飲料を求める傾向が高まっています。RTDコーヒー製品は、風味を損なうことなく利便性を提供することで、こうした需要に完璧に応えています。
カフェ文化の拡大と世界的な飲料トレンドへの露出もまた、重要な役割を果たしています。消費者はより実験的な嗜好を持つようになり、従来のホットドリンクから、チルド、フレーバー、機能性を備えたコーヒーへと移行しています。この行動の変化は、RTDコーヒーセグメントにおける小売店の棚における存在感と製品イノベーションを大きく押し上げています。
組織化された小売およびEコマースチャネルの拡大
近代的な小売業態とEコマースプラットフォームの急速な拡大により、インド全土で製品へのアクセスが向上しました。スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、そしてオンライン食料品プラットフォームは、RTDコーヒーブランドの認知度を高めています。魅力的なパッケージ、コールドチェーンの改善、そして戦略的な店頭プロモーションも、売上成長に貢献しています。
Eコマースは、ブランドがデジタルに精通した中小都市の消費者にリーチするための重要な成長要因として浮上しています。サブスクリプションモデルやセット販売の飲料は新たな収益源を生み出し、インドのRTDコーヒー市場の上昇基調を維持しています。
製品イノベーションとプレミアム化のトレンド
イノベーションは、インドのRTDコーヒー業界の競争環境を再構築しています。メーカーは、モカ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、コールドブリューなど、幅広いフレーバーを投入しています。さらに、低糖、植物性、乳糖フリー、そしてタンパク質や栄養素を配合した機能性コーヒー飲料は、健康志向の消費者の間で人気が高まっています。
プレミアム化は、市場に影響を与えるもう一つの大きなトレンドです。消費者は、高品質の豆、スペシャルティブレンド、そして国際的なスタイルの飲料に対して、より高い価格を支払う意欲をますます高めています。コールドブリューコーヒーやスペシャルティコーヒーの需要の高まりは、予測期間中の市場価値の成長を牽引すると予想されます。
