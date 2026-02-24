レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本電気めっき市場は2035年までに15億920万米ドルを突破、精密コーティングと自動車需要の急増により年平均成長率3.57％で拡大
日本電気めっき市場は、2025年に10億6,270万米ドルの評価額に達し、2035年には15億920万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.57％と見込まれています。めっきとは、基板に薄い金属層を電流で析出させるプロセスであり、工業・消費者用途において耐食性の向上、美観の仕上がり、機能的耐久性を提供する上で不可欠な技術です。
家電・製造業からの需要増加
高性能電子機器、モバイルデバイス、精密機械に対する消費者の期待の高まりが市場拡大を後押ししています。日本のメーカーは、製品品質、耐久性、デザイン性を向上させるために先進的なめっきソリューションへの投資を積極的に行っています。めっき技術の継続的な革新により、環境に配慮した手法を取り入れつつ、プレミアムな仕上がりを実現する取り組みが進められています。
原材料価格の変動による課題
市場は成長している一方で、ニッケル、銅、クロムなど主要金属の価格変動による制約に直面しています。めっきプロセスはエネルギー集約型であり、電力や化学薬品のコスト上昇は収益性に影響を与える可能性があります。自然災害、輸送問題、地政学的リスクによるサプライチェーンの混乱は原材料不足をさらに悪化させることがあり、厳格な環境規制への対応は運営コストの増加要因となります。
持続可能性・グリーン技術による成長機会
環境規制や持続可能性への取り組みは、重要なビジネスチャンスを生み出しています。日本のめっき企業は、廃棄物・エネルギー消費・排出を最小限に抑える環境配慮型プロセスの採用を進めています。電解槽からの金属リサイクルや、毒性の低い化学薬品の使用などの革新的な取り組みにより、エコフレンドリーな生産方法が促進されています。これらの開発は、市場をより持続可能なめっき手法へとシフトさせ、成長の道を開いています。
主要企業のリスト：
● Allied Finishing, Inc
● Atotech Deutschland Gm
● Birmingham Plating Co Ltd
● Sharretts Plating Company
● Interplex Industries, Inc.
● Bajaj Electroplaters
● Metal Surfaces Inc
● Toho Zinc
● J & N Metal Products Inc
● Electro-Spec, Inc.
● Nicoform, Inc.
セグメント分析：バレルめっきの優位性
2025年には、バレルめっきが収益面で最も大きなセグメントとして位置付けられています。この技術は、ナット、ネジ、コネクターなどの小型・精密・複雑な部品に特に効果的で、均一なコーティングと高品質な仕上がりを保証します。このプロセスは、家電、自動車部品、その他精密産業の大量生産を支援し、日本での継続的な採用を後押ししています。
技術革新が市場を形成
めっき技術の継続的な研究により、効率性と環境遵守が進展しています。メーカーは、有害化学物質の使用削減、めっきの均一性向上、電子機器・自動車・産業用途での性能向上に向けた革新に投資しています。これらの技術進歩は、日本の高付加価値製造業における競争力維持の鍵となっています。
セグメンテーションの概要
タイプ別
● バレルめっき
