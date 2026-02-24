台湾BLドラマ「Stay By My Side」が2月23日からBS11+で見放題・単品レンタル配信をスタート！気になるあらすじやキャスト、相関図は特集記事へ
日本BS放送株式会社（全国無料テレビ BS11 以下「BS11」）は、2026年2月23日（金）より台湾BLドラマ「Stay By My Side」の見放題・単品レンタル配信を開始いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342404/images/bodyimage1】
(C)2023 “VBL Series“ Partners All Rights Reserved.
台湾BLドラマ「Stay By My Side」のあらすじ
顧歩夏（グー・ブーシア）は幽霊が苦手な宮廟育ち。顧歩夏には幽霊の声が聞こえる能力があったが、怖がりな顧歩夏は祖父や姉に守られ、その力は封印されていた。ある日、姉が不注意で彼の霊符の一角を焼いてしまい、顧歩夏は幽霊の声が聞こえるようになってしまう。だが、新しいルームメイトの江馳（ジャン・チー）がそばにいると、なぜか幽霊の声が聞こえなくなることに気が付き……。
江馳は家出したエリート転学生。両親からの経済援助を受けずにバイトをしながら大学に通っている。部屋を片付けないルームメイト顧歩夏はやけに自分にベタベタしてくる。元気で何も怖くないように見える顧歩夏だが、時々見せる怖がる表情に、次第に江馳は彼がほっとけなくなってしまい……。
キャスト
ホン・ウェイジョー(新風暴)
ヤン・イーシュエン 「About Youth」「百萬人推理」（原題）
チェン・ジンシン 「最初の花の香り」
シア・ユーホー
ウェイポー・リァオ 「Be Loved in House 約・定～I Do」
シュー・ボーウェイ
ケビン・チャン
スタッフ
演出：ウー・カイフェイ
脚本：ツァイ・フェイチアオ
リン・ベイシュエン 「サンドイッチガールの逆襲」
出品：三立電視、エスピーオー
総監修：ツァイ・フェイチアオ 「We Best Love」シリーズ、「My Tooth Your Love ラブリー・クリニック」
監修：シュー・ズールイ
シャオ・ジーウェイ「恋愛は科学!? -What is Love?-」「跟鯊魚接吻」（原題）
【配信開始日】
2026年2月23日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/stay-by-my-side?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/stay-by-my-side?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル配信
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342404/images/bodyimage1】
(C)2023 “VBL Series“ Partners All Rights Reserved.
台湾BLドラマ「Stay By My Side」のあらすじ
顧歩夏（グー・ブーシア）は幽霊が苦手な宮廟育ち。顧歩夏には幽霊の声が聞こえる能力があったが、怖がりな顧歩夏は祖父や姉に守られ、その力は封印されていた。ある日、姉が不注意で彼の霊符の一角を焼いてしまい、顧歩夏は幽霊の声が聞こえるようになってしまう。だが、新しいルームメイトの江馳（ジャン・チー）がそばにいると、なぜか幽霊の声が聞こえなくなることに気が付き……。
江馳は家出したエリート転学生。両親からの経済援助を受けずにバイトをしながら大学に通っている。部屋を片付けないルームメイト顧歩夏はやけに自分にベタベタしてくる。元気で何も怖くないように見える顧歩夏だが、時々見せる怖がる表情に、次第に江馳は彼がほっとけなくなってしまい……。
キャスト
ホン・ウェイジョー(新風暴)
ヤン・イーシュエン 「About Youth」「百萬人推理」（原題）
チェン・ジンシン 「最初の花の香り」
シア・ユーホー
ウェイポー・リァオ 「Be Loved in House 約・定～I Do」
シュー・ボーウェイ
ケビン・チャン
スタッフ
演出：ウー・カイフェイ
脚本：ツァイ・フェイチアオ
リン・ベイシュエン 「サンドイッチガールの逆襲」
出品：三立電視、エスピーオー
総監修：ツァイ・フェイチアオ 「We Best Love」シリーズ、「My Tooth Your Love ラブリー・クリニック」
監修：シュー・ズールイ
シャオ・ジーウェイ「恋愛は科学!? -What is Love?-」「跟鯊魚接吻」（原題）
【配信開始日】
2026年2月23日（月）
【視聴ページ】
https://vod.bs11.jp/programs/stay-by-my-side?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【特集ページ】
https://bs11plus-topics.jp/stay-by-my-side?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
【配信形態】
見放題・単品レンタル配信
BS11+とは
BS11で放送している番組の見逃し配信や、過去に放送した人気番組、イベントのライブ配信、BS11+オリジナルコンテンツなど、さまざまな動画コンテンツが楽しめるサイトです。
BS11+：https://vod.bs11.jp?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
BS11公式Youtube：https://www.youtube.com/@BS11index
BS11+トピックス：https://bs11plus-topics.jp/?utm_source=dreamnews&utm_medium=referral&utm_campaign=
配信元企業：日本BS放送株式会社
プレスリリース詳細へ