遊星式フロアグラインダーの世界市場2026年、グローバル市場規模（20インチ以下、20～30インチ、30インチ以上）・分析レポートを発表
2026年2月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「遊星式フロアグラインダーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、遊星式フロアグラインダーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
【市場概要】
本レポートによると、世界の遊星式フロアグラインダー市場規模は2024年に841百万ドルと評価されています。レビュー期間における年平均成長率3.5%で推移し、2031年には1068百万ドルへと再調整される見込みです。本レポートでは、米国の関税枠組みと国際的な政策動向を踏まえ、市場競争構造、地域経済の変化、供給網の強靭性への影響を分析しています。
遊星式フロアグラインダーは、コンクリートや石材、テラゾー床の研削、研磨、均し作業に使用される専門機械です。中央の大型駆動輪と、その周囲を公転する複数の小型研削ディスクからなる構造が特徴です。この設計により圧力が均等に分散され、効率的で均一な仕上がりを実現します。建設、改修、産業用途において広く活用されており、大面積施工への対応力と多用途性から専門業者に選好されています。
________________________________________
【分析内容と主要指標】
本レポートは、数量分析と定性分析を組み合わせた包括的な市場調査です。2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格を基に、市場規模と将来予測を提示しています。地域別、国別、製品タイプ別、用途別の詳細な分析を通じて、市場の需給動向や競争環境の変化を明確にしています。
さらに、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品事例を紹介し、競争優位性の要因を整理しています。世界および主要国における市場機会の総量把握、製品別および最終用途別の成長可能性評価、競争要因の分析が本レポートの主要目的です。
________________________________________
【市場セグメンテーション】
市場は製品タイプ別および用途別に分類されています。製品タイプは20インチ以下、20から30インチ、30インチ以上の3区分です。用途別では、コンクリート研削および研磨、大理石およびテラゾー研削、モザイクおよびタイル表面研削、樹脂系塗膜除去、その他に分類されています。
各セグメントについて2020年から2031年までの数量および金額ベースの成長予測を提示し、成長率と市場構成比の変化を明らかにしています。この分析は、有望分野への事業展開を検討する際の重要な指針となります。
________________________________________
【主要企業動向】
本市場では、Husqvarna、Bartell Global、National Flooring Equipment、ONYX、Klindex、SASE Company、CPS、Lavina、Airtec、Xtreme、Onfloor Technologies、Fujian Xingyi Intelligent Equipment、CFS Technology、Shandong Vanse Machinery Technologyなどが主要企業として挙げられています。
各企業について、売上高、販売数量、価格水準、粗利益率、製品構成、地域展開、重要な戦略動向を分析しています。新製品投入や技術革新の動向も整理し、市場競争力の源泉を明らかにしています。
________________________________________
【地域別分析】
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカを対象としています。北米では安定した建設需要が市場を支えています。欧州では改修市場の拡大が成長要因となっています。アジア太平洋では中国、日本、韓国、インドなどにおける都市化とインフラ投資の拡大が市場を牽引しています。南米および中東・アフリカでは公共投資や産業基盤整備が需要拡大を後押ししています。
