セキュアイノベーション、医療機器向けセキュリティ試験サービス提供開始のお知らせ
SOC（セキュリティオペレーションセンター）や脆弱性診断などのサイバーセキュリティ事業を展開する株式会社セキュアイノベーション（本社：沖縄県那覇市上之屋、代表取締役社長 栗田智明、以下、当社）は、2026年2月24日、医療機器向け脆弱性試験／ペネトレーション試験サービスの提供を開始いたしました。
近年、医療機器・IoT機器・ネットワーク機器など、ソフトウェアを含む製品は高機能化とともに外部ネットワークに接続する機会が増え、サイバー攻撃の対象となる領域が拡大しています。これに伴い、脆弱性を起点とした不正アクセスや情報漏えい、サービス停止などの被害も深刻化しています。特に医療分野では、患者の安全性や医療提供体制にも影響を及ぼしかねない重要なリスクとなります。
当社はこれまで、IoT機器を中心としたセキュリティ試験サービスを提供してまいりました。加えて、国内外を問わず、欧州の無線機器指令（RED）に関する EN 18031 や、JC-STAR（国内セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度）、CRA などの法規制・制度に準拠した試験サービスも展開してまいりました。こうした取り組みを通じて、製品のセキュリティ評価や要求事項への対応に関するご相談が増えており、その中には医療機器に関するお問い合わせも寄せられています。
こうしたニーズを踏まえ、医療機器の開発・製造に関わる企業向けに、医療機器の脆弱性試験およびペネトレーション試験サービスを提供いたします。試験項目の設計にあたっては、医療機器に関連するヘルスソフトウェアのセキュリティを体系的に扱う国際規格 IEC 81001-5-1（5.7.3／5.7.4）を参照しています。
本サービスを通じて、医療機器のセキュリティ対策を支援するとともに、製品の信頼性向上やサプライチェーンにおけるリスク低減に向けた取り組みに貢献します。
今後も、お客様のセキュリティ課題に寄り添い、継続的な改善に向けた取り組みをサポートしてまいります。
■ 提供サービス概要
本サービスでは、医療機器を対象に、脆弱性試験およびペネトレーション試験を実施します。
試験項目は、IEC 81001-5-1 の 5.7.3（ぜい（脆）弱性試験）および 5.7.4（侵入試験）に基づきます。
5.7.3 脆弱性試験
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342391/images/bodyimage1】
5.7.4 侵入試験（ペネトレーション試験）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342391/images/bodyimage2】
■ 特長
・規格を参照した体系的評価
JIS T 81001-5-1／IEC 81001-5-1 に基づく試験項目で評価を実施し、客観性の高い結果をご提供します。
また、侵入試験では、ヘルスソフトウェアの開発に関与していない要員を含めることが望ましいとされており、独立性の観点から第三者による評価を推奨します。
・豊富なセキュリティ知見
当社が長年にわたって蓄積した脆弱性診断・侵入試験のノウハウを活用します。
・報告書による改善支援
脆弱性の発見だけではなく、対策優先度や改善ポイントを明示した実用的なレポートを提出いたします。
■ 提供価格・スケジュール
ご要件に応じて都度御見積をご提示させていただきますので、以下よりお問い合わせください。
https://www.secure-iv.co.jp/medical-iot
【サービスに関するお問い合わせ先】
株式会社セキュアイノベーション
事業戦略部 セールス＆プロモーションセクション
