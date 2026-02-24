送電網投資および電化の加速により、電力が公益事業市場を主導（ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニー）

再生可能エネルギーの拡大、輸送の電化、およびスマートインフラが7.1兆ドル規模の世界的な分野を再形成しています



公益事業の世界市場は、推計によれば、2025年に7,069.6億ドルに達すると見込まれています。2025年から2035年にかけて、この分野は年平均成長率5.7%で成長すると予測されています。



成長は、電力インフラへの継続的な投資および輸送、産業、都市環境における電力システムの役割の拡大とますます結び付いています。各分野において電化が進展する中で、公益事業は長期的な経済変革の中心的存在となっています。





市場規模および経済的重要性公益事業は依然として現代経済の基盤を成しています。2025年において、この分野は世界の国内総生産の6.0%を占めており、その構造的な重要性を示しています。需要は、いくつかの持続的な要因によって支えられています。● 都市化の継続● 高水準かつ増加傾向にある電力消費● 発電能力への大規模な投資● 信頼性の高いエネルギー供給を必要とする大規模な製造業の存在公益事業は、住宅、商業、および産業活動を支える不可欠なサービスを提供しています。これらのサービスには以下が含まれます。● 電力の発電、送電、および配電● 水の供給● 天然ガスの供給● 下水処理● 廃棄物管理これらの中でも、電力は市場価値および資本配分の主要な推進要因として際立っています。市場構造における電力の中心的役割2025年において、電力の発電、送電、および配電は公益事業市場全体の75.3%を占めました。この集中は、現代のエネルギーシステムが送電網を中心としている性質を反映しています。電力インフラは以下を支えています。● 再生可能発電能力の増加● 輸送分野における電化の進展● デジタルおよび産業分野における電力需要の拡大● スマート送電網技術の統合太陽光や風力などの再生可能エネルギー源が拡大するにつれて、システムの安定性および送電能力を確保するための送電網への投資が不可欠となります。電力関連サービスの優位性は、この分野がますます電化されたインフラ基盤へと変革していることを示しています。地理的主導力：中国が先導中国は2025年において最大の公益事業市場であり、世界市場価値全体の23.1%を占めました。この地位は、以下によって支えられています。● 大規模な発電能力● 多額のインフラ投資● 再生可能電力資産の継続的な拡大中国の電力システムの規模および送電網開発への投資は、世界の公益事業分野における主導的役割を強化しています。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342398/images/bodyimage1】

市場成長を形成する主な要因

予測期間において、いくつかの構造的要因が公益事業市場の拡大に影響を与えています。

● 再生可能発電への急速な投資拡大

● 輸送システムの電化の進展

● スマート送電網技術に対する需要の増加

● 産業プロセスの電化

● クリーンエネルギー導入を促進する政府政策

● 老朽化したエネルギーインフラの近代化

これらの要因は、経済活動全体における電力の役割拡大を強化しています。



最近の動向および予測の安定性

公益事業市場の見通しは、2025年7月の予測と比較して概ね安定しています。

過去6か月間において、

● 各国政府は送電網の近代化計画への資金提供を承認しました

● エネルギー貯蔵の導入計画が進展しました

● インフラの回復力向上のための改善が優先されました

● 公益事業者は、特に洋上風力および大規模太陽光発電において追加の再生可能エネルギー能力計画を発表しました

同時に、短期的な課題も生じています。

● プロジェクト予算に影響を与えるコスト圧力

● インフラ整備におけるスケジュールの遅延

● 再生可能エネルギー関連部品に影響を及ぼす関税措置に起因する供給網の制約

これらの実行上の逆風にもかかわらず、より広範な成長の軌道は維持されています。



長期的見通し：電化が中核的テーマ

公益事業分野の長期的見通しは、引き続き電化およびインフラ開発に支えられています。

輸送網、産業生産、および都市システム全体で電力利用が拡大するにつれて、信頼性の高い発電および送電能力に対する需要は安定的に推移すると見込まれています。再生可能エネルギーの統合およびスマート送電網の導入は、この分野の構造的役割をさらに強化します。

2035年までに年平均成長率5.7%が予測され、電力が市場価値の4分の3以上を占める中で、公益事業産業は世界的な経済およびエネルギー変革の中心的な柱として位置付けられています。





