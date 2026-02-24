世界の軸方向ピストン可変容量ポンプ市場、2026年から2032年にかけ建設・農業機械の需要拡大で安定成長へ～電動化・省エネ要件の高まりが技術革新を加速～
GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、「軸方向ピストン可変容量ポンプの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 に関する最新調査レポートを正式に発表しました。
建設機械、農業機械、産業機械の「心臓部」とも呼ばれる油圧システム。その中でも軸方向ピストン可変容量ポンプは、吐出流量を負荷に応じて最適制御できる高効率性から、あらゆる産業用油圧機器の中核コンポーネントとして位置づけられています。
本レポートは、売上高、販売数量、価格推移、市場シェアといった定量データと、主要企業の成長戦略、地域別需要構造、技術トレンドの定性分析を統合。2021年から2032年までの長期的な市場予測を通じて、油圧機器メーカー、建設・農業機械OEM、部品サプライヤーの経営層が直面する戦略的課題の解決を支援します。
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1248919/axial-piston-variable-displacement-pump
■ 市場分析：なぜ今、可変容量ポンプなのか
軸方向ピストン可変容量ポンプは、斜板の角度を変化させることで1回転あたりの押しのけ容積を可変とする高機能油圧ポンプです。従来の定容量ポンプと比較し、省エネルギー性、発熱抑制、システムのコンパクト化に優れ、油圧システムの効率化要求が高まる中で採用が急拡大しています。
市場成長の核心ドライバー：
建機・農機の電動化・ハイブリッド化：燃費規制強化に対応する省エネ油圧ニーズ
中国・インドなど新興国のインフラ整備：油圧ショベル、クレーン需要の継続的拡大
産業機械の高付加価値化：工作機械、射出成形機の精密制御要求
アフターマーケットの安定成長：稼働中の建機・農機の補修需要
■ 主要企業の市場シェアと競争戦略
本レポートでは、世界市場をリードする主要11社の販売量、売上高、市場シェアを詳細に分析。さらに、各社の製品ポートフォリオ、地域別戦略、特許技術まで踏み込んだ競争環境評価を提供しています。
主要企業（アルファベット順）：
Liebherr（リープヘル、スイス）：高耐久性・高信頼性で欧州建機メーカーと強固な関係
Danfoss（ダンフォス、デンマーク）：電動油圧統合制御技術で存在感、米イートン買収で北米市場強化
Jiangsu Hengli Hydraulic（恒立油圧、中国）：中国市場シェア首位、国産化政策を追い風にグローバル展開加速
HAWE Hydraulik（ハウエ・ハイドロリック、独）：コンパクト油圧のリーディングカンパニー
Rexroth（レックスロス、独）：世界トップブランド、幅広い産業機械向けラインアップ
Parker（パーカー、米）：多様な産業分野へのソリューション供給力
TZCO、Haenway、CASAPPA、ODE Technology、HYTEK：地域ニッチトップ、特定アプリケーションに特化
業界再編の潮流：
電動化・知能化への対応コスト増を背景に、油圧専業メーカーと電機制御系企業の協業・買収が加速。「単なるポンプ供給」から「電動油圧統合ユニットの提案」へと、主要企業のビジネスモデルが大きくシフトしています。
■ 製品タイプ別市場展望：オープン回路 vs クローズド回路
【Open Circuit（オープン回路）】
