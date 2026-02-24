世界のLED用MOCVD市場構造分析と2032年に向けた成長戦略：汎用照明から高精細ディスプレイへの需要シフトがもたらす装置メーカーの競争軸変容
株式会社Global Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、半導体製造装置分野における最重要プロセスの一つであるMOCVD技術に焦点を当てた調査レポート、「LED用MOCVDの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 を発表いたしました。
本レポートは、単なる市場規模の推移予測にとどまりません。30年にわたる産業調査の知見を結集し、化合物半導体エピタキシャル成膜装置というハイエンド製造装置市場の「構造的変容」 を定量的・定性的に描写しています。企業経営者、事業ポートフォリオ責任者、装置業界アナリストの方々が、不確実性の高まる半導体市況の中で確かな投資判断を下すための示唆を提供します。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1248918/mocvd-for-led
第1章：市場規模の定量把握と予測の前提条件
当社の最新調査によれば、世界のLED用MOCVD市場は2025年に1億5,840万米ドルで推移し、2032年には2億3,285万米ドルに達すると予測しています。年平均成長率（CAGR）は5.05%。この数値は、一見すると堅調ながらも急伸とは言い難いものです。しかし、本レポートで注目すべきは成長率そのものではなく、その「質」 にあります。
需要の主役が、価格競争に晒される汎用照明向けGaN系装置から、高精細・高付加価値なディスプレイ・マイクロLED向け装置へとシフトしているのです。この構造転換は、装置1台あたりの単価、メーカーの収益性、さらには特許戦略までをも大きく変えようとしています。
第2章：製品定義と技術的変遷～装置は何を評価されるのか
MOCVD（有機金属化学気相成長法）装置は、LEDの心臓部である窒化ガリウム（GaN）やヒ化ガリウム・リン化インジウム（GaAs/InP）系の化合物半導体薄膜を、原子レベルで積層するエピタキシャル成膜装置です。
本市場を理解する上で欠かせないのは、「装置性能がLEDの輝度効率と生産コストを直接決定づける」 という事実です。特に昨今では、波長均一性、ダウンタイム低減、大口径ウエハ対応力が選定基準の中心に据えられています。
製品別セグメント：
GaN系MOCVD（藍色・緑色LED/白色LED/UV-LED向け）：市場のボリュームゾーン。しかし、中国メーカーのキャパシティ拡大に伴い、装置単価は長期的に軟調。
GaAs/InP系MOCVD（赤色LED/VCSEL/3Dセンシング向け）：高精細ディスプレイ、マイクロLED、データ通信向け需要が急伸。より高度な結晶制御技術が要求され、参入障壁が高い。
第3章：業界構造と主要メーカーの競争戦略分析
本市場は、技術革新のスピードと顧客であるLEDメーカーの設備投資動向に極めて敏感な業界です。主要プレイヤーは以下の通りです。
主要企業とその戦略ポジション：
AIXTRON Technologies（独）：GaN系・GaAs系双方でトップシェア。特に300mmウエハ対応の大型枚葉装置で圧倒的な優位性を持ち、マイクロLED量産時代のスタンダード確立を狙う。
Advanced Micro-Fabrication Equipment（AMEC、中）：中国国内市場を地盤に急成長。コスト競争力と納期対応力で、三安光?や華?光?などの大手LEDメーカーへの採用を拡大。
Veeco Instruments（米）：GaN系装置に強み。特にUV-LEDやパワーデバイス向けの高温プロセス装置で独自のポジションを確立。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
