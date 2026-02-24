世界のモーター固定子シェル市場、EVシフト加速で2032年に向け急拡大予測～放熱性能と構造強度の高度化が次世代モーターの鍵を握る～
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341555/images/bodyimage1】
GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、「モーター固定子シェルの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 に関する最新調査レポートを正式に発表しました。
電動モーターの心臓部である固定子を支え、保護し、冷却するという重要な役割を担うモーター固定子シェル（ステーターハウジング）。EVシフトの世界的加速に伴い、この「縁の下の力持ち」とも言える部品への注目度がかつてなく高まっています。
本レポートは、売上高、販売数量、価格推移、市場シェアといった定量データに加え、競争環境の変化や主要企業の成長戦略を読み解く定性分析を融合。2021年から2032年までの長期的な市場予測を通じて、自動車業界・部品サプライヤーの戦略的意思決定を強力に支援する包括的調査資料です。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1172876/motor-stator-shell
急拡大するモーター固定子シェル市場：EV普及がもたらす構造的変革
モーター固定子シェル（ステーターハウジング）は、固定子鉄心の支持・固定、巻線の保護、放熱経路の確保、内部電装部品と外部環境の絶縁という4つの核心的機能を担うモーター構成部品です。従来は産業用モーターや家電製品向けが中心でしたが、現在は電動車両（EV/HV）向け需要が市場拡大の主エンジンとなっています。
市場成長の核心要因：
世界主要国のEVシフト政策による生産台数の急増
モーターの高効率化・高出力密度化に伴う筐体設計の高度化要求
放熱性能と軽量化の両立を実現する材料技術・加工技術の進化
市場分析：主要企業のシェアと競争環境の変容
本レポートでは、世界市場をリードする主要メーカーの市場シェアと成長戦略を詳細に分析しています。
主要企業：
Grundfos Holding A/S（デンマーク）：ポンプ用モーター技術を核にEV分野へ展開
NETFORM（カナダ）：精密金属成形技術で高精度ハウジングを供給
TOSHIMA MANUFACTURING（日本）：放熱設計に優れたEV専用ステーターハウジングで存在感
これらの主要プレイヤーに加え、自動車部品ティア1サプライヤーやアルミダイカスト専業メーカーの新規参入が相次ぎ、業界再編と技術競争の激化が予測されます。本レポートでは、各社の生産能力、特許技術、顧客基盤を多角的に評価し、2026年から2032年にかけての競争構図の変化を予測しています。
製品タイプ・用途別の市場展望
【製品別セグメント：巻線技術の進化が市場を二分】
Wound Stators（巻線ステーター）：従来型の巻線技術、幅広い用途で安定需要
Hairpin Stators（ヘアピンステーター）：平角銅線を使用した高密度巻線方式、EV用高効率モーターの主流として急成長
ヘアピン巻線技術は、従来比でモーター効率を大幅向上させ、放熱性能と出力密度の両立を実現。2032年にかけて、EV向けを中心にWound Statorsからの置き換えが加速する見通しです。この技術転換は、固定子シェルにもより厳格な寸法精度と高度な放熱設計を要求しており、サプライヤーには設計力と加工技術の両面での進化が求められています。
GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、「モーター固定子シェルの世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 に関する最新調査レポートを正式に発表しました。
電動モーターの心臓部である固定子を支え、保護し、冷却するという重要な役割を担うモーター固定子シェル（ステーターハウジング）。EVシフトの世界的加速に伴い、この「縁の下の力持ち」とも言える部品への注目度がかつてなく高まっています。
本レポートは、売上高、販売数量、価格推移、市場シェアといった定量データに加え、競争環境の変化や主要企業の成長戦略を読み解く定性分析を融合。2021年から2032年までの長期的な市場予測を通じて、自動車業界・部品サプライヤーの戦略的意思決定を強力に支援する包括的調査資料です。
▼ 無料サンプル提供中（レポートの詳細内容・お申込みはこちら）▼
https://www.globalinforesearch.jp/reports/1172876/motor-stator-shell
急拡大するモーター固定子シェル市場：EV普及がもたらす構造的変革
モーター固定子シェル（ステーターハウジング）は、固定子鉄心の支持・固定、巻線の保護、放熱経路の確保、内部電装部品と外部環境の絶縁という4つの核心的機能を担うモーター構成部品です。従来は産業用モーターや家電製品向けが中心でしたが、現在は電動車両（EV/HV）向け需要が市場拡大の主エンジンとなっています。
市場成長の核心要因：
世界主要国のEVシフト政策による生産台数の急増
モーターの高効率化・高出力密度化に伴う筐体設計の高度化要求
放熱性能と軽量化の両立を実現する材料技術・加工技術の進化
市場分析：主要企業のシェアと競争環境の変容
本レポートでは、世界市場をリードする主要メーカーの市場シェアと成長戦略を詳細に分析しています。
主要企業：
Grundfos Holding A/S（デンマーク）：ポンプ用モーター技術を核にEV分野へ展開
NETFORM（カナダ）：精密金属成形技術で高精度ハウジングを供給
TOSHIMA MANUFACTURING（日本）：放熱設計に優れたEV専用ステーターハウジングで存在感
これらの主要プレイヤーに加え、自動車部品ティア1サプライヤーやアルミダイカスト専業メーカーの新規参入が相次ぎ、業界再編と技術競争の激化が予測されます。本レポートでは、各社の生産能力、特許技術、顧客基盤を多角的に評価し、2026年から2032年にかけての競争構図の変化を予測しています。
製品タイプ・用途別の市場展望
【製品別セグメント：巻線技術の進化が市場を二分】
Wound Stators（巻線ステーター）：従来型の巻線技術、幅広い用途で安定需要
Hairpin Stators（ヘアピンステーター）：平角銅線を使用した高密度巻線方式、EV用高効率モーターの主流として急成長
ヘアピン巻線技術は、従来比でモーター効率を大幅向上させ、放熱性能と出力密度の両立を実現。2032年にかけて、EV向けを中心にWound Statorsからの置き換えが加速する見通しです。この技術転換は、固定子シェルにもより厳格な寸法精度と高度な放熱設計を要求しており、サプライヤーには設計力と加工技術の両面での進化が求められています。