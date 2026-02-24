世界のモーター固定子シェル市場、EVシフト加速で2032年に向け急拡大予測～放熱性能と構造強度の高度化が次世代モーターの鍵を握る～

世界のモーター固定子シェル市場、EVシフト加速で2032年に向け急拡大予測～放熱性能と構造強度の高度化が次世代モーターの鍵を握る～