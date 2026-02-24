屋内訓練車両調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2026-2032「GlobalInfoResearch」
GlobaI Info Research（本社：東京都中央区）はこのたび、「屋内訓練車両の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」 に関する最新調査レポートを正式に発表しました。
サイクリングブームの定着や健康志向の高まりを背景に、自宅で手軽に本格的なトレーニングができる屋内訓練車両（ Indoor Bike Trainer ）への注目が世界的に集まっています。本レポートは、単なる販売数量や価格推移の把握にとどまらず、市場の構造分析、主要企業の競争戦略、地域別トレンドまでを網羅した統合的調査資料です。
本調査では、2021年を基準年とし、2026年から2032年にかけての市場成長を定量的・定性的に予測。売上高、販売数量、価格変動、そして市場シェアの変遷を詳細に可視化するとともに、競争環境の変化を見据えた戦略的意思決定を支援する内容となっています。
急拡大する屋内訓練車両市場：なぜ今、成長が加速しているのか
屋内訓練車両（ Indoor Turbo Trainer ）とは、自転車を固定して室内で走行トレーニングを可能にする機器です。従来はローラー台や固定式レジスタンスユニットが主流でしたが、近年はデジタル技術と連携した「スマートトレーナー」が市場の主役へと躍り出ています。
市場シェアの現状：
製品別シェア：スマートトレーナーが54%を占め、市場を完全にリード。
用途別シェア：一般家庭向け「レジデンシャル（住宅用）」セグメントが87%と圧倒的シェア。
地域別シェア：北米市場が47%を占め、世界最大の消費エリアに。
これらのデータは、「いつでも、どこでも、誰でも」という現代のフィットネスニーズを如実に反映しており、市場拡大のスピードは今後さらに加速すると予測されています。
市場分析：主要企業のシェアと競争環境の変化
本レポートでは、世界市場をリードする主要メーカーの市場シェアと成長戦略を徹底解剖しています。
主要企業（アルファベット順）：
Saris、Wahoo Fitness、Tacx、Elite、Minoura、Kurt Manufacturing、Sunlite、RAD Cycle、BKOOL、Technogym、Conquer、Blackburn Design
これらの企業は、単なるハードウェア供給にとどまらず、ZwiftやTrainingPeaksなどのプラットフォームとの連携強化、静音性・携帯性の向上、リアルな走行感覚の再現といった付加価値競争を展開。今後の市場競争を勝ち抜く鍵は、ソフトウェア・エコシステムの構築力にあると分析しています。
製品タイプ・用途別の市場展望
【製品別セグメント】
Classic Trainers（クラシックトレーナー）：固定抵抗式、低価格帯で一定の需要を維持
Smart Trainers（スマートトレーナー）：出力可変・アプリ連携対応、市場成長の主役
【用途別セグメント】
Residential（住宅用）：パンデミックを機に定着した在宅トレーニング需要を捕捉
Commercial（商業用）：フィットネスクラブ・リハビリ施設・ホテルなど業務用途
用途別では、レジデンシャルセグメントが圧倒的なシェアを誇る一方、法人向けフィットネス施設の設備更新需要や、サイクリングシミュレーターを活用した体験型商業施設の増加により、コマーシャルセグメントの成長率も無視できない水準に達しています。
