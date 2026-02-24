商用リチウム電池芝刈り機の世界市場レポート：2032年には1574百万米ドルに達する見込み
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバル商用リチウム電池芝刈り機のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」を、2026年2月24日に発行しました。商用リチウム電池芝刈り機市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/1376885/commercial-lithium-battery-lawn-mower
グローバル商用リチウム電池芝刈り機市場の成長予測
YH Researchの調査では、2026年から2032年にかけて、商用リチウム電池芝刈り機の世界市場は年平均成長率（CAGR）4.6%で拡大を続けると予測されています。2025年には約1151百万米ドルだった市場規模は、2026年には1202百万米ドルに達し、2032年には1574百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．商用リチウム電池芝刈り機紹介
芝刈り機は、芝生の草を刈るための機械です。この機械は、庭を整えたり、野原の草や他の種類の雑草を刈り払ったりするためによく使用されます。一般的に使用される芝刈り機は、薄くて硬く、非常に鋭い鉄板で作られており、簡単に草を刈ることができます。リチウム電池芝刈り機とは、リチウム電池を動力源とする芝刈り機のことを指し、商業用リチウム電池芝刈り機とは、商業目的で使用されるリチウム電池式芝刈り機のことを指します。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
TTI、 Stanley Black & Decker、 Bosch、 Makita、 HiKOKI、 CHERVON、 Snow Joe、 Toro、 Husqvarna、 Stiga Group、 STIHL、 GreenWorks、 MTD、 WORX、 Litheli、 SnapFresh、 Hyundai Power Products、 Sprint
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
Ride-on Lawn Mower、 Walk Behind Lawn Mower
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Online Channel、 Offline Channel
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
・各地域における市場規模、成長速度、消費動態、競合企業の展開を比較・分析。
本レポートは、グローバル市場の理解を深めたい経営層・戦略企画部門・投資家・業界研究者にとって、不可欠なリファレンスとなるはずです。
