株式会社サンクユー、BtoB-EC導入を戦略的パートナーシップとして成功させる視点を解説 ― 構築するだけで終わらないBtoB-ECの本質と成功ポイントを整理した最新コラム公開 ―
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入を単なるシステム構築ではなく、事業成長のパートナーシップとして捉えるための成功視点を整理した最新コラム「BtoB-EC導入は“戦略的パートナーシップ構築”であるべき理由と成功のポイント」を公開しました。
本コラムでは、BtoB-ECの導入プロジェクトにおける“見落とされがちな本質”として、単なるソフトウェア導入や仕様実装だけでなく、事業戦略としての設計・関係者調整・運用定着が成功を左右するという見地から解説しています。
■背景：BtoB-EC導入の成功と失敗の差は“パートナーシップ”にある
近年、多くの企業がBtoB-ECの構築プロジェクトに取り組んでいますが、導入後に「使われない」「成果が出ない」といった課題が散見されます。
その背景には、以下のような傾向があります。
・導入目的が曖昧で社内合意が不十分
・現場業務・販売慣行とのずれが解消されない
・一時的な導入で終わり、改善サイクルが回らない
・SIer／ベンダーとの関係が“納品・完了”で区切られている
これらはシステム単体で解決できるものではなく、現場・経営・技術の三者をつなぎ、同じゴールに向かって進むパートナーシップ設計が欠かせません。
■コラムで触れている主なポイント（＝問い合わせに結びつく内容）
1. ビジョンを共有する設計
システム要件だけでなく、売上・顧客体験・業務効率化の全体像を起点にした設計。
2. 関係者間の対話・合意形成の仕方
現場と経営、外部パートナーとのズレを減らすためのコミュニケーション設計。
3. プロジェクトを成功に導く組織体制
推進チームの役割定義、担当者の育成、KPI設定などの実践ポイント。
4. 継続的改善の仕組み化
ローンチ後の改善サイクルを確立し、現場からのフィードバックを反映。
5. 成果を出すためのパートナーシップと評価基準
外部支援ベンダーとの関係設計、成果コミットメントの考え方。
■BtoB-EC導入の“戦略設計”がもたらす価値
ただ単にECを構築するだけでは、本来の効果は出ません。
戦略的に設計することで、以下のような価値が生まれます。
・社内で使われる仕組みとして定着
・顧客体験を具体的に改善
・組織として成果を測定・改善できる
・長期的な売上と業務効率向上の基盤が構築される
これらは、ただ機能を実装するだけでは実現できない“組織全体の成果”です。
■コラムはこちら
代理店経由の売上が150%増。BtoB-EC導入が「非効率な受発注」を「戦略的パートナーシップ」に変えた3つの成功事例
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob_ec_implementation_is_strategic_partnership_building/
■サンクユーによる BtoB-EC プロジェクト支援
サンクユーは、BtoB-EC の構築・移行・改善を目的としたプロジェクトを多数支援しており、単なる開発だけではなく、戦略設計・業務整理・運用設計・定着支援まで包括的に提供しています。
提供している支援例
・戦略的要件整理・ロードマップ策定
・業務プロセスの可視化・改善
・顧客体験（UX）設計
・外部システム連携・自動化設計
・定着化支援・教育・運用改善
「うちの BtoB-EC を成果につなげたい」
「営業・現場・経営をつなぐ EC 設計をしたい」
