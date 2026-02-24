宮島醤油株式会社(本社：佐賀県唐津市、代表取締役社長：宮島治)は、2026年3月1日に北海道、東北、関東、中部、近畿エリア限定で「あまうま九州仕込みしょうゆ」を発売いたします。





あまうま九州仕込みしょうゆ





宮島醤油は、明治15年(1882年)佐賀県唐津市で醤油の醸造所を創業しました。創業以来、発酵食品を基礎としながら、各種調味料・加工食品の製造・販売をしています。

近年、全国的に九州特有のコクのある甘い醤油を好まれる方が増えています。こうしたニーズの高まりを受け、このたび「あまうま九州仕込みしょうゆ」を発売いたします。









■九州の食文化に根付いたやさしく上品な甘さ

まろやかな口当たりと、素材の旨みを引き立てるやさしく上品な甘さが特長で、料理全体に豊かな味わいを広げます。煮物をはじめ、煮魚や筑前煮、お刺身、卵かけご飯など、さまざまな和食メニューに幅広くお使いいただけます。

毎日の食卓に寄り添い、煮物をはじめとするお料理をさらにおいしく仕上げる、九州ならではの味わいをご家庭で手軽にお楽しみいただける一本です。









■調理例





すき焼





刺身





■商品概要

商品名 ： あまうま九州仕込みしょうゆ

内容量 ： 740ml

賞味期間 ： 1年6ヶ月

希望小売価格： 432円(税込)

発売日 ： 2026年3月1日

販売エリア ： 北海道、東北、関東、中部、近畿

の量販店・スーパー等









■会社概要

商号 ： 宮島醤油株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 宮島治

所在地 ： 〒847-0062 佐賀県唐津市船宮町2318番地

創業 ： 明治15年(1882年)6月

設立 ： 昭和25年(1950年)5月

事業内容： 各種調味料・加工食品類の製造・販売

(醤油・味噌・食酢・各種ソース・粉末スープ・液体スープ・

焼肉のたれ・めんつゆ・ドレッシング・スパイス・缶詰・

レトルト食品・冷凍食品・みりん・料理酒等)

URL ： https://www.miyajima-soy.co.jp/