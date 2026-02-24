株式会社ダイショー(本社：東京都墨田区、代表取締役社長：松本 俊一)は、2026年春夏の新製品として『今宵サラダドレッシング 海苔しお味』と『今宵サラダドレッシング 燻製風しょうゆ味』を3月1日(日)より全国で発売します。





酒税法の改定や物価高を背景に、2024年度のビールカテゴリー市場は伸長傾向にあり(日経POS情報サービス)、自宅で晩酌する「家飲み」が増加しているようです。また40％以上の方が、お酒のお供としてのサラダを楽しまれている(株式会社インテージ「キッチンダイアリー」)ことから当社は、『今宵サラダ』シリーズを立ち上げ、お酒に合う風味・香り・味わいが楽しめるサラダが手軽に作れるドレッシングを開発し、晩酌シーンに新たな一品を提案します。









『今宵サラダドレッシング 海苔しお味』は、「海苔の風味」にこだわった、晩酌に合うサラダドレッシングです。ごま油の風味とにんにくの旨みでコク深く仕上げ、三重県・伊勢湾産の海苔に、あおさを加えることで豊かな風味が際立ち、ごま油と合わせることで飽きのこない味が楽しめます。「和風チョレギサラダ」のドレッシングはもちろん、パスタソースなどにもお使いいただけます。

今宵サラダドレッシング 海苔しお味





■製品仕様

製品名 ：今宵サラダドレッシング 海苔しお味

容量 ：150ml

希望小売価格(税込)：270円

販路 ：量販店などの食品コーナー

発売日 ：2026年3月1日

発売地区 ：全国

製品特徴 ：ごま油の風味とにんにくの旨みでコク深く仕上げ、

豊かな海苔の風味にこだわり、

あおさと伊勢湾産焼き海苔が入ったサラダドレッシングです。









『今宵サラダドレッシング 燻製風しょうゆ味』は、「燻し」をキーワードにした、晩酌に合うサラダドレッシングです。しょうゆにかつおだしの香りを加え、秋田名物「いぶりがっこ」の刻みが入った、香ばしい風味が楽しめます。野菜サラダのドレッシングはもちろん、トマトやクリームチーズと合わせた「カプレーゼ」やパスタソースとしてもお使いいただけます。

今宵サラダドレッシング 燻製風しょうゆ味





■製品仕様

製品名 ：今宵サラダドレッシング 燻製風しょうゆ味

容量 ：150ml

希望小売価格(税込)：270円

販路 ：量販店などの食品コーナー

発売日 ：2026年3月1日

発売地区 ：全国

製品特徴 ：しょうゆにかつおだしの香りを加え、

秋田名物「いぶりがっこ」の刻みが入った、

香ばしい風味のサラダドレッシングです。









■読者からのお問い合わせ先

株式会社ダイショー お客様相談窓口

TEL： 0120-092-860

URL： https://www.daisho.co.jp