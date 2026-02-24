スマートCRMプラットフォーム『betrend』を提供するビートレンド株式会社(本社：東京都品川区、代表取締役社長：井上 英昭、以下 ビートレンド)は、LINEヤフー株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛、以下 LINEヤフー)が提供する新機能『LINEタッチ』において、LINEミニアプリの起動に、自社のソリューション『betrend』が対応を開始したことをお知らせいたします。





本対応により、企業や店舗はNFCタグを活用して、スマートフォンをかざすだけでLINE公式アカウントやLINEミニアプリへスムーズに誘導できる新たな顧客接点を構築することが可能になります。





LINEタッチ利用イメージ





■『LINEタッチ』について

『LINEタッチ』は、LINE公式アカウントやLINEミニアプリへのアクセスを、より直感的かつスムーズに実現する新機能です。NFCタグを通じて、ユーザーがスマートフォンを“タッチ”するだけで、LINE上のコンテンツに直接遷移できる仕組みを提供します。これにより、店舗やイベント会場など、リアルな接点からオンラインサービスへのアクセスが格段に容易となります。









■『betrend』との連携による効果

今回、『betrend』が『LINEタッチ』によるLINEミニアプリの起動に正式に対応したことで、スマートフォンをかざすだけでLINEミニアプリが起動し、会員証の提示やクーポンの取得、モバイルオーダーなどのサービスを即座に利用可能となりました。これにより、ユーザーの心理的・物理的ハードルを最小限に抑えることで、店頭プロモーションやイベント、サンプリング施策などの場で、LINE公式アカウントの友だち追加やLINEミニアプリ利用へのハードルを大幅に低減し、スマートな接客と、店舗における会員化率の向上に寄与します。





店舗運営を行う企業様は、リアル空間を活用したマーケティング施策をより柔軟に展開でき、LINEを起点としたシームレスな顧客体験を提供することが可能となります。









■スマート CRM プラットフォーム『betrend』について

ビートレンド株式会社が提供する、スマートフォン・携帯電話を活用し、企業がお客様へ情報配信可能なスマート CRM システムです。スマートフォンアプリのプッシュ通知やメール、LINE などのマルチコンタクトチャネルを有し、最適な情報配信手段を利用できます。また、ご利用金額・ポイント・来店などの行動履歴を分析・活用し、お客様にあわせた効率的なマーケティング施策を支援します。飲食・小売・サービス業を中心に幅広い業種・業態での導入実績がございます。

『betrend』サービス紹介動画 ： https://youtu.be/T6UYt4Q2gys

『betrend』×『LINE ミニアプリ』連携紹介動画 ： https://youtu.be/tb8FAwCEY74

サービスサイト ： https://www.betrend.com/service









■ビートレンド株式会社について

ビートレンド株式会社は、スマートフォン・タブレット・携帯電話などを活用し、企業が顧客との接点を統合的に管理・運用可能なスマートCRMを実現するプラットフォーム『betrend』を開発。2000年の創業以来、マーケティング手法の変化に対応し機能追加を行い、流通業や飲食・サービス業を中心に導入されています。情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS(ISO27001))認証取得のシステム運用とプライバシーマーク取得の個人情報管理体制により、安全で信頼性の高いシステムを提供しています。

ウェブサイト ： https://www.betrend.com/