OYMotion TechnologiesについてOYMotion Technologies は、神経工学・AI・ロボティクスを融合したリハビリテック領域の先進メーカーです。脳波・筋電計測技術、AI解析、ロボットアシスト機構を活用し、脳神経リハビリ、上肢訓練、移動支援など、医療・介護分野に革新的なソリューションを提供しています。

出展製品● OB3000 スマート脳波ヘルメットOB3000は、ソフトフィット構造・拡張可能設計・ワイヤレス通信・乾式電極方式を採用した高性能脳波計です。高い信号品質精度を有し、電極の連続インピーダンス検出をサポートすることで、研究・リハビリ双方で安定した脳波計測を実現します。● OYFM-7010 スマートハンドアシストシステムOYFM-7010は、APPまたはリモコン操作により、0～70度の安全範囲内で手指を受動的に屈伸させることができる上肢リハビリ支援デバイスです。指の運動障害を抱えるユーザーの訓練を効果的にサポートします。● PHIBOT25 電動スマート車いすPHIBOT25シリーズは、多モード知的制御・視覚認識・6自由度ロボットアームを搭載した次世代型スマート車いすです。移動支援から日常動作補助まで、より自立的な生活を支える高度なアシスト機能を備えています。

■ 開催概要• 開催日：2026年2月25日（水）～27日（金）• 会場：東京ビッグサイトCareShowJapan• 会場：東4ホール• 小間番号：4E-03CareTEX東京• 会場：西2ホール• 小間番号：25-25

