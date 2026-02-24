写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで .com」（https://minnanoomoide.com/、以下本サービス）を運営している株式会社ハッピースマイル（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一）は、YouTubeチャンネル『半袖チャンネル』（以下、当チャンネル）を新たに開設いたしました。

『半袖チャンネル』は、株式会社ハッピースマイル代表・佐藤堅一の「人となり」や「考え方」がにじみ出る、ドキュメンタリー型の公式YouTubeチャンネルです。

華やかな演出やノウハウ提供を目的としたものではなく、これまで当社のホームページやSNSでは十分に伝えきれなかった、日々の決断や葛藤、現場での対話、社員とのやり取りなど、経営者としてのリアルな姿を、肉声とともにありのままに伝えていきます。

代表としての判断の根拠や態度に込めた想い、仲間との信頼関係といった、目に見えにくい価値観をあえて映像で発信することに挑戦し、共感や信頼からファンを生む「人格ブランディングのメディア」として、長期的な価値創出を目指してまいります。

■チャンネル概要

チャンネル名：半袖チャンネルURL：https://youtube.com/@hansode_ch?si=ABmknYj2-yqbnz1i

■代表コメント

このたび、YouTubeチャンネル『半袖チャンネル』を開設しました。「半袖」は、私自身が“常に熱をもって向き合う”という生き方として、誇りをもって貫いてきたスタイルです。熱く挑み、感謝を忘れずに進む、そんな想いや生き方を、そのままチャンネル名に込めました。当チャンネルでは、経営や組織への想い、現場での挑戦、そして仲間たちの熱狂を発信していきます。「想い出に驚きと感動を」というビジョンのもと、このチャンネルもまた、未来の仲間やファンとつながる場にしていきたいと考えています。ぜひご覧ください。

■株式会社ハッピースマイル 会社概要（https://happysmile-inc.jp/）

「想い出に驚きと感動を」写真に関わる全ての方の「困った」を解決し、喜んでもらえるお客様を 1 人でも多く増やすのが、ハッピースマイルの存在意義であると考え、現状に満足することなく、常に新しいアイデアを創造し、写真販売に関するリーディングカンパニーを目指しています。

本社：埼玉県さいたま市北区宮原町一丁目477大谷ビルLabo：埼玉県さいたま市西区指扇 1753導入団体数：8,800団体（2026年1月末時点）代表取締役社長兼CEO：佐藤堅一事業内容：写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで.com」の運営・提供

■写真販売プラットフォームサービス「みんなのおもいで.com」とは（https://minnanoomoide.com/）

本サービスは、利用団体側のプラットフォーム導入費や登録料などの費用が一切かからず、閲覧者も会員登録などの手間なく無料で写真を閲覧することができます。希望する方は購入も可能なサービスで、近年では保育業界のみならず、スポーツ分野（各種キッズスクールやプロチーム）、エンターテインメント分野（劇団やアイドルグループ）、高齢者福祉施設などの幅広い業界でもご活用いただいております。

■プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ハッピースマイル 担当・取材窓口TEL：048-919-3306E-mail：secretary@happysmile-inc.jp