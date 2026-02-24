清水 千弘・PropTech-Lab 所長一橋大学大学院ソーシャルデータサイエンス研究科教授、社会科学高等研究院都市空間不動産解析研究センター・センター長。1994年 東京工業大学大学院理工学研究科博士課程中退。東京大学博士(環境学)。財団法人日本不動産研究所研究員、リクルート住宅総合研究所主任研究員、麗澤大学教授、日本大学教授、東京大学特任教授を経て、現職に至る。

皆さん、こんにちは。株式会社property technologiesが設立した不動産テック研究・開発組織 『PropTech-Lab（プロップテック・ラボ）』所長の清水千弘です。

前回（第1回：住宅価格の決まり方）では、住宅価格が「家賃」だけで決まるのではなく、金利（割引率）と、さらにその奥にある人々の「期待」で大きく動く、という話をしました。そして、DCF（Discounted Cash Flow＝割引キャッシュフロー）という考え方を使うと、「このマンションは“いま”いくらの価値があるのか？」を、比較的筋の通った形で整理できることも見てきました。【関連記事】 マンションの価格は下がることはないの？（第1回：住宅価格の決まり方）

ここからが今日のテーマです。DCFは万能の魔法ではありません。DCFは、計算の「前提（仮定）」にとても敏感です。つまり、前提が少し変わるだけで、「価値」が何百万円単位で動いてしまうのです。これが、家を持つときの大きなリスクの正体です。今回は、あなたが購入前に必ず押さえておきたい2つのリスクを、数字で「体感」できるように一緒に見ていきます。 ▢金利（割引率）が1%上がると、投資価値はどれくらい下がるのか？ ▢10年後に3,000万円で売れなかった場合、価値はどれくらい変わるのか？（※説明を分かりやすくするため、税金・仲介手数料・管理費・修繕積立金・空室・リフォーム費用などは、ここではいったん置いておきます。現実には大事な要素なので、後で必ず戻ってきます。）

「金利が1%上がると？」／「3,000万円で売れなかったら？」

先生、前回教えてもらったDCF法、すごく納得感がありました。「家賃」と「将来売れる値段」から今の価値を計算するんですよね。でも……。

おや、何か不安そうな顔ですね。

はい…。「もし、計算の前提がズレたらどうなるんだろう」って。例えば金利が上がったり、思ったより安くしか売れなかったり。

鋭いですね。今日はその「前提のズレ」がどれだけ価格にインパクトを与えるか、数字で検証してみましょう。

まず「基準」のケースを思い出しましょうあなたが買おうとしているマンションが、仮にこういう条件だとします。 ▢家賃：月10万円（＝年120万円） ▢家賃が続く期間：10年 ▢10年後の売却価格：3,000万円 ▢割引率：年2%このとき、DCF法で「いまの価値」を計算するとこうなります。 ▢家賃10年分の現在価値：約1,078万円 ▢10年後に3,000万円で売れる価値（現在価値）：約2,461万円 ▢合計（DCFの現在価値）：約3,539万円今回は計算しやすいように、この合計額を「約3,540万円」とし、これを“基準点”にします。ここから前提を動かして、「価値がどれだけ揺れるのか」を見ていきましょう。

金利（割引率）が1%上がると、価値はどれくらい下がる？

まず最初のリスクは、金利（割引率）です。ここで大事なのは、住宅購入で出てくる「金利」には2種類ある、ということです。1. 住宅ローン金利（毎月の返済額に影響する）2. 割引率（将来の家賃や売却価格を「いまの価値」に直すときに使う）

厳密には同じものではありません。でも現実には、世の中の金利環境やリスク感が変わると、どちらも同じ方向に動くことが多いです。そして市場価格（売買価格）は、後者の「割引率」の影響をとても強く受けます。

では、割引率が 2% → 3% に上がったら、どうなるでしょう。（つまり「金利が1%上がった世界」を想像してください。）【割引率が1%上昇した場合（2% → 3%）】▶2%のとき（基準）： 価値 約3,540万円▶3%のとき（1%上昇）： 価値 約3,256万円（内訳：計算し直すと、ざっくりこうなります） ▢家賃10年分の現在価値：約1,024万円 ▢10年後3,000万円の現在価値：約2,232万円 ▢合計（DCFの現在価値）：約3,256万円基準（3,540万円）と比べると、 価値は約284万円下がります。（3,540万円 → 3,256万円）

ええっ！？ たった1%変わっただけで、約284万円も価値が下がったのですか？

そうなんです。「たった1%で、なぜこんなに下がるの？」と思うかもしれませんが、理由はシンプルです。住宅の価値のかなりの部分は、「遠い将来の大きなお金」――つまり『売却価格』に支えられているからです。

家賃（年120万円）も確かに大事です。でも、「10年後に3,000万円で売れる」という期待は金額が大きく、しかも“遠い未来”の話なので、割引率が上がるとガツンと価値が削られてしまうのです。ここで一つ、覚えておいてほしい感覚があります。住宅は、金利に弱い資産です。 「金利が少し動いただけ」でも、価格（価値）は大きく揺れやすい。さらに怖いのは、これが「市場価格の話」だけでは終わらないことです。もしあなたが変動金利でローンを組んでいたら、1. 市場価格は下がりやすいのに、2. 毎月のローン返済額は上がりやすいという“ダブルパンチ”を食らう可能性があります。今回はDCFの枠組みに集中しますが、「金利リスクは、家計（返済）にも資産価値（価格）にも同時に効く」――この点は、購入前に必ず意識しておいてください。

3,000万円で売れなかったら、価値はどれくらい下がる？

次のリスクは、もっと直感的です。「10年後に本当に3,000万円で売れるのか？」という問題です。

確かに。転勤、家族構成の変化、親の介護、子どもの進学、仕事の変化……。「いつか売るかもしれない」というのは、多くの人にとってかなり現実的な未来ですよね。

その通り。だから、売却価格が想定より下がるリスクは、“投資目的の人”だけの話ではありません。自宅として買う人にも直撃するリスクです。 では、割引率は元の「2%」に戻して、売却価格だけを動かしてみましょう。

【ケースA：10年後、2,500万円でしか売れなかった】▶10年後に3,000万円で売れる価値がある（基準）：価値 約3,540万円▶10年後に2,500万円で売れる価値がある（基準）：価値 約3,129万円 ▢家賃の現在価値：約1,078万円（ここは同じ） ▢売却2,500万円の現在価値：約2,051万円 ▢合計（DCFの現在価値）：約3,129万円基準（約3,540万円）から見ると、約411万円下がります。（3,540万円 → 3,129万円）【ケースB：10年後、2,000万円でしか売れなかった】▶10年後に3,000万円で売れる価値がある（基準）：価値 約3,540万円▶10年後に2,000万円で売れる価値がある（基準）：価値 約2,719万円 ▢家賃の現在価値：約1,078万円（同じ） ▢売却2,000万円の現在価値：約1,641万円 ▢合計（DCFの現在価値）：約2,719万円基準（約3,540万円）から見ると、約821万円下がります。（3,540万円 → 2,719万円）

ここで分かる「怖さ」

10年後の売却価格が500万円下がるだけで、現在の価値は約400万円消えます。1,000万円下がれば、現在の価値は約800万円も消えてしまいます。これが意味するのは、こういうことです。 住宅価格（価値）は、「家賃」の積み上げだけでなく、「最後にいくらで売れるか」という期待に強く支えられているのです。そして売却価格の期待は、次のような要素で簡単に揺らぎます。 ▢その街の人気が続くか（人口・雇用・再開発） ▢周辺で新築供給が増えすぎないか ▢建物が古くなったとき、買いたい人がいるか ▢管理状態が良いか（修繕・管理組合・トラブル） ▢災害リスクや規制の変化はないか ▢「マンションは上がる」というムードが続くか

つまり、売却価格は「未来の空気」に左右されます。これこそが、第1回で触れた“期待”の正体です。

リスクの本質は「前提が動くこと」ではなく「前提に乗りすぎること」

ここまでの数字をまとめると、こう言えます。 ▢金利（割引率）が1%上昇 → 価値が約280万円下がる ▢売却価格が想定より500万円ダウン → 価値が約410万円下がる ▢売却価格が想定より1,000万円ダウン → 価値が約820万円下がるそして現実には、「金利が上がる局面で、不景気になり売却価格の期待も弱くなる」という“同時発生”が起きることがあります。だから、家を持つことのリスクとは、結局こういうことです。 あなたが買うときの価格は、ある前提（低金利・強い期待）の上に立っている。その前提が動けば、価値も動く。そしてもっと大事なのは、前提が動くこと自体よりも、「前提が動いたときに、あなたが耐えられるかどうか」です。

あなたが購入前にできる、いちばん実用的な「守り方」

先生、どうすればいいんでしょう？ 未来のことなんて誰にも分からないのに。

おすすめは、難しい予測を当てにいくことではありません。「高騰は続くか」を当てにいくのではなく、「予測が外れても生活が壊れない買い方」に寄せていくことです。

たとえば、あなたが検討している物件について、次の3つを計算してみてください。1. 基準シナリオ：いま考えている前提（割引率2%、売却3,000万円など）2. 控えめシナリオ：割引率＋1%（＝3%）、売却価格－10～20%3. 厳しめシナリオ：さらに売却価格－20～30%、想定外コストも少し上乗せそのうえで、「控えめシナリオ」になったとしても、 ▢家計が回る ▢住み続けられる ▢気持ちが崩れないなら、その購入決断はかなり強くなります。

次回に向けて：「それでも住む価値としてどう考えるか」

ここまで読むと、少し不安になったかもしれません。でも、怖がらせたいわけではありません。大切なのは、住宅が「資産」である以上、リスクは避けられないという事実を知ったうえで、「それでも買う理由」を自分の中に持つことです。次回は、ここを丁寧に扱います。 ▢価格が多少下がっても、「それでもここに住んでよかった」と思える条件は何か？ ▢「住む価値」をどうやって判断に組み込むのか？ ▢資産としての目線と、生活としての目線を、どうやって両立させるのか？数字だけでは決められない。でも、数字を無視すると危ない。そのちょうど真ん中を、あなたの言葉で整理できるようにしていきましょう。次回も、ぜひ一緒に考えていきましょう。お楽しみに。

