“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「秋保風雅（所在地：〒982-0241宮城県仙台市太白区秋保町湯元薬師40-2）」は、母娘旅やご友人とのご旅行で記憶に残るようなひとときをお過ごしいただきたく2026年3月1日よりRefaヘア製品やオリジナルカクテルなどの特典が付いた女子旅プランの販売を開始いたします。 秋保風雅公式サイト：https://akiu-fuga.com/女子旅プラン：https://x.gd/6fpVu

秋保風雅は、“夜を彩る大人の宿”をテーマに〆パフェやアフターサウナのモクテルを愉しむBAR、フィンランドサウナ、貸切露天風呂などを完備した、大人が夜ふかしを愉しめる宿です。本プランは、単なる宿泊に留まらず、皆様の滞在をより快適に、そしてワクワク感も味わっていただきたく企画いたしました。旅先でもヘアケアできる「Refaドライヤー、アイロン」等の貸し出しやグリッター入りで写真映えも期待できる「きらきらカクテル」、そして一枚一枚が宝物になるフィルムカメラ「写ルンです」の3大特典付です。卒業旅行や春の行楽シーズンにもご利用いただけますので、ぜひこの機会にご体験ください。

女子旅プラン

プラン名：【女子旅】人気ブランドドライヤーを貸出／友達や母娘で記憶に残る大人の時間を＜基本会席★雅＞特典①ReFa製品貸出（ビューテックドライヤーS+／ストレートアイロンプロ+／カールアイロンプロ 26mm）②プラン限定オリジナルカクテル（シャンパンベースのアルコール・ノンアルそれぞれ4種類のフレーバー/グリッター入り）③「写ルンです」1グループにつき1つプレゼント価格：23,100円～（税・サ込/2名1室ご利用時の1名様料金）ご予約・詳細：https://x.gd/6fpVu

―秋保風雅―

秋保風雅｜概要住所：〒982-0241 宮城県仙台市太白区秋保町湯元薬師40-2客室数：24室館内施設：ロビー、ラウンジ、レストラン、大浴場、フィンランドサウナ、貸切露天風呂アクセス：仙台駅よりお車にて約3０分HP： https://akiu-fuga.com/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/akiu_fuga/画像：©AVII IMAGEWORKS（※カクテル/特典除く）

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先株式会社リロバケーションズメディアソリューショングループ 宮木e-mail：rv.pr@relo.jp公式サイト：https://relovacations.com/