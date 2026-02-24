大阪ベイエリア・舞洲のガーデンリゾートホテル The Day Osaka では、3月1日（日）から5月末までの期間限定で、春の朝食ビュッフェを提供します。新玉ねぎ、筍、菜の花など旬の春野菜を取り入れたメニューや、イチゴプリンなど春らしいデザートをご用意しました。緑が少しずつ濃くなり、朝の空気がやわらぐこの時期、テラス席での朝食や花々に彩られたガーデンの景色とともに楽しめるのも、当ホテルならではの春の魅力です。

春野菜の味わいを生かした温菜メニュー

香ばしく焼き上げた照り焼きチキンに、新玉ねぎや春人参、アスパラガス、春キャベツを添えた一皿や、ロールキャベツとソーセージをコンソメ風味で煮込んだ料理など、春野菜の持ち味を生かしたメニューが並びます。キャベツや人参、自家製ベーコンを使ったミネストローネスープもご用意。野菜の旨みが広がる、朝にうれしい味わいです。

和の献立で感じる、春の移ろい

菜の花と鶏むね肉の梅和え、若竹煮、西京焼きなど、和のメニューでも春の食材を取り入れています。山菜蕎麦や筍ご飯、ちまきといったメニューもそろえ、春の味覚を楽しめる内容です。

朝の締めくくりに、春らしい甘味を

デザートには、イチゴの風味を生かしたイチゴプリンや抹茶ようかんをご用意。見た目にも春を感じる甘味が、朝の時間にささやかな彩りを添えます。

ガーデンの彩りが映える、春の朝食時間

春から初夏にかけては、ガーデンの緑がいっそう濃くなり、季節の花々が表情を変える時期です。朝のやわらかな光や風を感じられるテラス席での朝食も、この季節ならではの過ごし方のひとつ。メニューの味わいに加え、ガーデンの景色とともに朝の時間を楽しめることも、The Day Osakaの朝食の特徴です。

開催概要

《提供期間》 2026年3月1日（日）～5月31日（日）《会場》 館内レストラン「The Day GRILL Osaka」《朝食時間》 7:00～10:00（最終入店 9:30）《内容》 春の旬食材を取り入れた朝食ビュッフェ《料金》 宿泊者 3,000円／一般 3,300円（税込）

◆ The Day Osakaについて

大阪ベイエリア・舞洲に位置するガーデンリゾートホテル。約3.4万㎡の敷地にログハウス、本館、新館ネストの3タイプの客室を備え、夕暮れには幻想的なミスト演出や焚き火リビングが楽しめます。都心から少し離れた自然の中で、心をほどくような時間をお過ごしいただけます。

【本件に関するお問い合わせ先】

The Day Osaka 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-3-75公式サイト https://theday.osaka/ 06-6460-6688 /受付 9:00-21:00広報担当：大角（おおすみ）maishima_pr@castlehotel.co.jp