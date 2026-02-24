雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、ご好評いただいている「６Ｐ」シリーズから、チーズとえんどう豆たんぱく質を組み合わせた新商品「６Ｐｇｒｅｅｎ（ロッピーグリーン） 午後のひととき」を2026年3月1日（日）より全国にて発売いたします。

おかげさまで、現在国内売上No.1※チーズである「６Ｐチーズ」は、1954年の発売以来70年以上にわたりご愛顧いただき、親御様からお子様へと受け継がれてきました。当社は、この「６Ｐ」シリーズから、新しい価値を提案する「６Ｐｇｒｅｅｎ 午後のひととき」を発売します。当商品は、チーズとえんどう豆たんぱく質を組み合わせた、おだやかな味わいの“乳と植物性のハイブリッド商品”です。日常のブレイクタイムなど、くつろぎの時間にコーヒーや紅茶とともにお楽しみいただけるほか、ノンアルコール需要の増加や健康意識の高まりに対応することで、新たな食シーンを創出します。雪印メグミルクは、「健土健民」という創業の精神のもと、将来のたんぱく質危機などへの課題解決に向けて植物性素材も活用し、「食の持続性」の実現に取り組んでまいります。※出典：インテージSRI+チーズ市場 2024年4月～2025年3月 累計販売金額

商品概要

商品名：「６Ｐｇｒｅｅｎ 午後のひととき」名称：チーズフード内容量：90g希望小売価格（税別）：465円発売日：3月1日発売地域：全国賞味期間（開封前）：150日間保存方法：要冷蔵（10℃以下）

商品コンセプト

チーズとえんどう豆たんぱく質が生み出すおだやかな味わいで、くつろぎのひとときを愉しめるターゲット：ご自身のリラックスタイムを大切にする「６Ｐチーズ」ユーザー食シーン：ブレイクタイムの間食に

