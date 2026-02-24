全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼俊介）は「TAOYA白浜千畳」の一部をリニューアルいたします。リニューアルの目玉として、これまで貸切風呂としてご利用いただいていた展望露天風呂を、ご宿泊のお客様であればどなたでも無料でご利用いただけるよう一般開放し、2026年3月1日にオープンいたします。公式サイト https://x.gd/xeHUw

■リニューアル概要

・展望露天風呂オープン日：2026年3月1日・客室改装 ※一部オープン日：2026年3月4日・キッズパーク新設利用開始日：2026年2月1日・まんがコーナー新設利用開始日：2026年1月24日

■オーシャンビューの展望露天風呂

これまで貸切風呂としてご提供しておりました展望露天風呂を、ご宿泊のお客様はどなたでもご利用いただけるよう一般開放いたします。「しらさぎの湯」「はまゆうの湯」と男女別で2種類あり、大小の岩に囲まれた雅趣に富む露天風呂からはオーシャンビューをお楽しみいただけます。

■客室改装

お客様に快適な空間を提供するため、2026年3月4日より一部客室が、和ベッドルームへと生まれ変わります。畳の心地よい空間にベッドの快適さを取り入れた客室タイプで、和の情緒を残しつつ、ベッドで過ごせる客室は、シニアのお客様や小さなお子様連れのお客様にも安心してお過ごしいただけます。

■天候を気にせず遊べる屋内キッズパーク

お子様連れのお客様にさらにご満足いただけるよう、館内施設を拡充いたしました。2026年1月24日より、人気の漫画を取り揃えた「まんがコーナー」を設置したほか、2026年2月1日には、お子様がのびのびと遊べる大型立体遊具などを導入した「キッズパーク」を新設いたしました。

■TAOYA白浜千畳について

夕陽百選のロケーションを望むインフィニティ露天風呂の温泉リゾートホテル

日本三古湯のひとつに数えられる、歴史ある名湯・南紀白浜温泉。その中でも、日本の夕陽百選に選ばれた抜群のロケーションにあるのが「TAOYA白浜千畳」です。当館の自慢は、目の前に広がる海と温泉が一体化したような絶景を楽しめるインフィニティ露天風呂。温泉に浸かりながら海に日が沈むその瞬間を見届けるのは至福の時間です。お食事は、季節を感じる創作メニューや和歌山県ならではのご当地グルメなど、さまざまな美味しさでおもてなしいたします。オールインクルーシブを採用しているため、ご滞在中は、ご夕食時のアルコールやラウンジでのドリンク、お夜食などが宿泊料金に含まれています。追加料金を気にすることなく、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

■TAOYAについて

「ゆったりと、たおやかに。」をコンセプトにお客様をお迎えする温泉リゾートホテルとして、東は宮城県から、西は和歌山県まで12施設を展開しております。 いずれも絶景や豊かな自然、ラグジュアリーな雰囲気のなかで良質な温泉を堪能し、オールインクルーシブのおもてなしでくつろぎながら、非日常のひと時をお楽しみいただけます。詳細はこちら：https://x.gd/aOIpW

TAOYA一覧 ※2026年2月時点

TAOYA秋保（宮城県） / TAOYA那須塩原（栃木県） / TAOYA川治（栃木県） / TAOYA日光霧降（栃木県） / TAOYA箱根（神奈川県）/ TAOYA和倉（石川県） / TAOYA木曽路（長野県） / TAOYA下呂（岐阜県） / TAOYA志摩（三重県） / TAOYA南志摩（三重県） / TAOYA那智勝浦（和歌山県） / TAOYA白浜千畳（和歌山県）

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）■資本金 100百万円■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年2月現在）■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/