キオクシア：次世代モバイル機器向けUFS 5.0対応組み込み式フラッシュメモリ製品のサンプル出荷について

東京--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- キオクシア株式会社は、JEDECで規格策定中の次世代UFS規格UFS 5.0に対応する 組み込み式フラッシュメモリ(UFS 5.0製品)の評価用サンプル[注1] の出荷を本日から開始します。[注2]



UFS 5.0は オンデバイスAI機能を持つハイエンド・スマートフォンなど次世代モバイル機器で要求される性能を満たすためJEDECで策定中の新規組み込み式フラッシュストレージの標準規格で、物理層にMIPI M-PHY version 6.0、プロトコルに UniPro version 3.0を採用しています。M-PHY version 6.0 では新たにHS-GEAR6モードが導入され、理論上最大1 laneあたり 46.6 Gbpsのインターフェーススピードをサポート、2 laneのUFS 5.0では約10.8 GB/sの実効読み書き性能が実現可能です。

評価用サンプルは 当社がUFS 5.0向けに 新規開発した コントローラーと第8世代 BiCS FLASH™を搭載し、512 GB、1 TBの容量をラインアップします。パッケージは新たに小型の7.5 x 13 mmサイズで開発、基板スペースの効率化と設計の柔軟性に貢献します。

UFS 5.0対応ホストシステムの開発を行っている顧客向けに、UFS 5.0製品のサンプル出荷を行い、性能検証や互換性確認を進めていきます。

当社は今後も、UFS製品へ新たなフラッシュメモリ技術を導入し、モバイル市場の大容量化・高性能化のニーズに対応していきます。

注1 本サンプルは機能評価用です。本サンプルは量産時と仕様が異なります。

注2 2月24日から512 GBの製品のサンプル出荷を開始し、1 TBの製品は3月以降出荷していく予定です。

* 本製品の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際に使用できるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域等として使用しているため、使用可能なメモリ容量（ユーザー領域）はそれぞれの製品仕様をご確認ください。（メモリ容量は1 GBを1,073,741,824 バイトとして計算しています。）

* 1 Gbpsを1,000,000,000 ビット/秒、1 GB/sを1,000,000,000 バイト/秒として計算しています。

* 記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

* 本資料に掲載されている情報（製品の仕様、サービスの内容およびお問い合わせ先など）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

