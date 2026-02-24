2050年の派遣業界は戦略的リスキリングとAI活用がカギ



一般社団法人日本人材派遣協会（東京都港区、会長 川崎健一郎、以下 「当協会」）は、日本大学経済学部（安藤ゼミ・飯星ゼミ・多鹿ゼミ）および大阪公立大学経済学部（五十川ゼミ・岡澤ゼミ）との共同研究「大学生が考える2050年の派遣業界」の最終報告会を、2026年2月17日（火）に開催しました。少子高齢化やAIの高度化が進む将来の派遣労働市場を前提に、若年世代の視点から派遣業界の近未来像とその役割について提言が行われました。

１．取り組みの背景と目的

本研究は、将来の労働市場や社会構造の変化を背景に、若い世代の視点から未来の派遣業界の役割や可能性を探ることを目的として2025年5月から10か月にわたって実施してまいりました。

参加した学生は、この間に統計分析やゲーム理論などそれぞれの専門分野を活かし、経済学的な分析手法を用いながら、業界関係者へのインタビューなども行い、多角的な視点で将来の派遣業界について検討を行いました。

２．発表会概要

【日時】2026年2月17日（火）16:30～18:00

【場所】日本大学経済学部 7号館2階講堂

【参加学生数】計44名

各ゼミからは、以下のような将来予測と提言が発表されました。その内容をふまえて、当協会の川崎会長、阪本副会長、角副会長らと積極的な質疑応答も行われ、最後に講評と表彰が行われました。

【日本大学経済学部 安藤ゼミ（11名）】

2050年の派遣業界の予測として、外国人派遣が主流になるとし、外国人に特化した業界共通アプリを使用することで、業界全体のコンプライアンスの徹底とマッチングの高度化を図ることを提案しました。





【日本大学経済学部 飯星ゼミ（14名）】

産業構造の変化の予測と人口推計から将来の雇用構造の分析を進め、シニア世代と子育て世代の活用が中心となる派遣業界を予測、それぞれの世代の特徴を活かした最適配置のためにリスキリング制度の一層の拡充を提案しました。

【日本大学経済学部 多鹿ゼミ（12名）】

人間とAIのハイブリッドマッチングが進んだ派遣業界像について、実証実験なども踏まえて職種ごとにAIの代替・補完の在り方を分析し、どのプロセスで人間が介在することの価値があるのか、またその必要性について提案しました。

【大阪公立大学 五十川・岡澤ゼミ（7名）】

厚生労働省や派遣協会の公開データを活用した統計分析を進め、AIによる代替・補完の可能性がある職種をリスキリングによって戦略的に労働移動させることや派遣会社満足度に影響を及ぼす要素等について分析を行い、派遣業界に求められる役割について提案しました。

3．今後の取り組みについて

発表内容は最終的に報告書としてとりまとめられる予定です。当協会としては、今回の共同研究で示された多様な視点や提言を今後の政策提言や業界活動の参考としてとして活用するとともに、産学協同の取り組みを通じて次世代との対話を継続してまいります。







（表彰式の様子）





4．大学・ゼミの概要

■日本大学経済学部 安藤ゼミについて（安藤至大教授）

ゲーム理論を分析ツールとして現実の企業や組織を題材とした研究を行う、実践的な経済学ゼミナール。特に商品の価格設定や販売方法、支払の仕組みがビジネスの結果や環境にどのような影響を与えるかの研究等に多くの成果があります。

公式サイト：https://www.eco.nihon-u.ac.jp/about/seminar/andomunetomo/



■日本大学経済学部 飯星ゼミについて（飯星博邦教授）

様々なデータ分析手法を駆使し、マクロ経済学を中心とした実証研究に取り組むゼミナール。理論とデータを結びつけ、現実の経済現象を数量的に読み解く力を勉強しています。特に、実際のアンケート調査データを用いた統計分析のスキルの習得だけでなく、集計結果を論理的に説明し、説得力ある形で発信する力も磨いています。

公式サイト：https://www.eco.nihon-u.ac.jp/about/seminar/iiboshihirokuni/



■日本大学経済学部 多鹿ゼミについて（多鹿智哉教授）

ゲーム理論や行動経済学の研究を行うゼミナール。また、「R」や「Python」などのプログラミングについて初歩から学んだ上で、社会の仕組みを理解するだけでなく制度の問題点を指摘・解決することができる力を身につけるためのトレーニングを行っています。

ゼミ活動紹介ページ：https://tomoyatajika.notion.site/27c1a7b39fec48a0b9c08b482c7cff41



■大阪公立大学経済学部 五十川ゼミについて（五十川大也准教授）

ミクロ経済学をベースに、現代社会の課題や政策評価などに関わる実証研究を中心に取り組むゼミナール。応用ミクロ経済学に関するテキストの輪読や「R」など統計ツール活用の入門的な演習を含めて、実践的・双方向的な演習を行っています。



■大阪公立大学経済学部 岡澤ゼミについて（岡澤亮介准教授）

応用計量経済学を用いた実証研究を行うゼミナール。Pythonなどのプログラミングを基礎から学び、学生自身が設定したテーマに基づいてデータ分析と共同研究に取り組みます。因果関係を明らかにする分析力と論理的思考力を養うことを目標としています。



□日本大学経済学部 「大学生による受託研究プロジェクト」について

実践的な経済学研究のために、2023年度から企業・団体からの依頼に基づいた調査分析を行い、研究報告と提言を行っています。

※詳細については、同プロジェクトのサイトをご参照ください。

プロジェクト公式サイト：https://munetomoando.net/project/



※ 前回リリース（2025年5月15日発表・キックオフ） https://kyodonewsprwire.jp/release/202505138705







