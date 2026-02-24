雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、「クリームチーズ憩いのデザート シャルドネ果汁入り」（52g）と「クリームチーズ憩いのデザート 赤肉メロン果汁入り」（52g）を2026年3月1日より全国にて発売いたします。「クリームチーズ憩いのデザート」シリーズは、クリームチーズ市場で売上No.1※の当社「クリームチーズ」と同じクリームチーズ原料を使用した、なめらかな口当たりのご褒美デザートです。今回、新たにシャルドネ果汁入りと赤肉メロン果汁入りをラインナップに加え、「私だけのプチご褒美感」と「人気の果物の味わい」を楽しめるクリームチーズデザートを手ごろな価格で提供し、日常の小さな贅沢を提案します。パッケージは「クリームチーズ200g」のイメージを踏襲し、上質感を演出する「シーリングワックス」デザインや「人気の果物」のイラストを採用しています。※出典：インテージSRI＋ クリームチーズ市場 2024年1月～2024年12月 累計販売規模（容量）

１．商品概要

商品名 ：クリームチーズ憩いのデザート シャルドネ果汁入りクリームチーズ憩いのデザート 赤肉メロン果汁入り内容量：52ｇ名称：乳等を主要原料とする食品希望小売価格(税別)：220円発売日：3/1（日） 発売地域 ：全国賞味期間（開封前）150日保存方法：要冷蔵(10℃以下)

２．商品特長

(1)売上Ｎo.1※の「クリームチーズ」ブランドを使用した、なめらかな口当たりのチーズデザート (2) 甘味と酸味のバランスが良く、人気の果物「シャルドネ果汁」/「赤肉メロン果汁」入り (3) パッケージはアイコン・色調を統一し、シーリングワックス風デザインと果物のイラストで上質な印象に※出典：インテージSRI＋ クリームチーズ市場 2024年1月～2024年12月 累計販売規模（容量）

３．商品コンセプト

「プチご褒美感」と「人気の果物」の味わいを楽しめるクリームチーズデザートターゲット：仕事が一段落した時のコーヒーや紅茶のお供として、「私だけのプチご褒美」を求める方食シーン ：在宅ワーカーや子育てママなど、家事や仕事の合間の「ほっと一息」タイムに

４．お客様からのお問い合わせ先

雪印メグミルク株式会社 お客様センター 0120-301-369（年中無休 9:00～17:00）【 雪印メグミルク ウェブサイト：https://www.meg-snow.com 】