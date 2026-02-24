神田カレーグランプリで2度の優勝を誇る「100時間カレー」を展開する 株式会社アークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：米田 周平）は、 2026年3月1日より、通信販売大手「はぴねすくらぶ」にて、 当社の冷凍カレーを1か月間、ラジオ通販限定で独占販売いたします。＊予定数に達し次第、早期終了もございます。

■ 神田カレーグランプリ2度優勝の「100時間カレー」がラジオ通販に登場

「100時間カレー」は、神田カレーグランプリで2度の優勝を果たし、 現在は国内40店舗以上、海外4店舗を展開する本格欧風ビーフカレー専門店です。 今回、店舗と同じ味わいを再現した冷凍カレーを、 はぴねすくらぶのラジオ通販にて初めて本格的に販売いたします。

■ はぴねすくらぶによる"独占販売"

2026年3月1日～3月31日の1か月間、 本商品ははぴねすくらぶのラジオ通販のみでの独占販売となります。 ラジオ通販での本格的な取り扱いは今回が初の試みです。

■ 特別価格での提供

通常10袋セットの商品を、 今回の独占販売期間に限り、12袋 4,980円（税込）の特別価格でご提供します。 はぴねすくらぶ限定の特別セットです。

■ 販売期間

2026年3月1日～3月31日 3月の1か月間にわたりラジオ通販での独占販売を実施いたします。 期間中はぜひラジオ放送にご注目いただき、この機会をご活用ください。

＜会社概要＞

https://www.e-hapi.com/.shop/.

■会社名 ： 株式会社アークス■会社HP ： https://100hourscurry.jp/■設立 ： 2010年4月28日■所在地 ： 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-35-12井戸ビル201■代表者 ： 米田 周平■電話番号 ： 03-6278-8190■事業内容 ： 飲食店の経営、経営コンサルティング事業、レトルト食品の販売■展開ブランド ： 『100時間カレーB&R』、『100時間カレーAMAZING』、『100時間カレーEXPRESS』■店舗数 ： イートイン43店舗（2025年12月末日時点）■通販サイト ： https://100hcurry.com/