株式会社亀屋万年堂（本社・工場：神奈川県横浜市都筑区／総本店：東京都目黒区自由が丘）は、華やかな春を彩る「桜道明寺」「草餅」「桜餅」を期間限定で販売いたします。3月3日のひなまつりは「桃の節句」とも言われ、女の子のすこやかな成長を祈る節句行事です。春の香り広がる季節限定の逸品をお楽しみください。WEBページ：https://www.navona.co.jp/information/?p=1#1769228913-067064

春の季節限定商品

国産小豆を使用しさっぱりとした甘さに仕上げたこしあんを桜色の道明寺生地で包み桜花を添えて桜葉で巻き上げました。【商品名】桜道明寺【価格】1個 216円(税込)【販売期間】4月7日(火)まで【特定原材料(9品目)】特定原材料9品目に該当なし【カロリー】1個あたり112㎉ 【販売店舗】亀屋万年堂直販（東京・神奈川）16店舗 ※商品の性質上オンラインショップでは販売しておりません。 ※数量限定の商品です。売り切れの場合はご容赦ください。

よもぎ香る餅生地で、北海道産小豆を使用したつぶあんを包みました。【商品名】草餅【販売価格】1個 162円(税込)【特定原材料(9品目)】特定原材料9品目に該当なし【カロリー】1個あたり111㎉ 【販売期間】4月7日(火)まで【取扱い店舗】亀屋万年堂直販（東京・神奈川）16店舗 ※商品の性質上オンラインショップでは販売しておりません。 ※数量限定の商品です。売り切れの場合はご容赦ください。

北海道産の小豆を使用したこしあんを、もちもちとした桜色の焼き皮でくるみ、香り良い桜葉で巻いて仕上げた季節限定の和菓子です。【商品名】桜餅【販売価格】1個 194円(税込)【特定原材料(9品目)】小麦【カロリー】1個あたり99㎉ 【販売期間】2月26日(木)～3月3日(火)【取扱い店舗】亀屋万年堂直販（東京・神奈川）16店舗 ※商品の性質上オンラインショップでは販売しておりません。 ※数量限定の商品です。売り切れの場合はご容赦ください。

直販店舗にてご予約を承ります。

亀屋万年堂直販店舗では事前のご予約も承ります。おひとつからでもご予約可能ですのでお近くの亀屋万年堂直販店舗にてご予約ください。

https://www.navona.co.jp/store/?pca=1

※2026年2月24日現在の情報です。最新の情報は亀屋万年堂公式HPをご確認ください。

会社概要

【会社名】株式会社亀屋万年堂【創業】昭和13年12月18日【資本金】2600万【本社・工場】横浜市都筑区折本町470番地【社員数】390名【事業内容】和洋菓子製造・販売【店舗】東京・神奈川16店舗【URL】https://www.navona.co.jp/

昭和13年に東京・自由が丘の地で創業して以来、お客様に親しまれるお菓子作りをモットーに、地域の皆様と共に歩んで参りました。昭和38年には王貞治氏のCMでおなじみの「お菓子のホームラン王・ナボナ」を発売。伝統を大切にする和の佳き心と、現代風の好みに合わせた洋のセンスが織りなす当社の代表商品でございます。私どもが大切にするのはお菓子を通じて心の豊かさを伝えていくことです。 笑顔・憧れ・夢といった感動を創造すること、季節のご挨拶や地域・家庭内の行事等人と人との和を育むお手伝いをさせていただくこと、今までもこれからも変わらぬ私どもの誓いです。創業百年に向け変わらぬ想いを貫きつつも、時代に沿った新しい価値をお届けできますよう、伝統を磨き上げて参ります。

https://www.navona.co.jp/about/