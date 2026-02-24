ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するブライダルリング専門店「I-PRIMO(アイプリモ)」より、お子さま誕生の喜びと光あふれる未来への願いを込めて、誕生石でつくるベビーリング『Novababy Birthstone(ノヴァベビー バースストーン)』をご紹介します。リングには、お子さま様の名前、出生日、身長、体重などの刻印も可能で、最初はママやパパがペンダントチャームなどの形で楽しみ、お子さまが大きくなったら“ファーストジュエリー”としてプレゼントするなど、末永く愛用していけるのも魅力です。ぜひこの機会にお近くのアイプリモでご覧ください。





■Novababy Birthstone(ノヴァベビー バースストーン)





新星のように輝く愛おしい命へ。お子さま誕生の喜びと光あふれる未来への願いを込めたリングを、はじめての贈り物に。

光り輝く命がこの世に生まれた、奇跡と喜びを記念して。お子さまやご家族のバースストーンがミルククラウン型の台座に包まれ、星のように愛らしく輝きます。誕生日やお名前の刻印とともに贈りたい、「新星」の名を持つベビーリングです。





MATERIAL K10ホワイトゴールド、K10イエローゴールド、K10ピンクゴールド

PRICE 60,500円(税込)

<バースストーンの種類について>

■ベビーリングは、基本的に赤ちゃんの誕生石を用います。









＜ベビーリング専用チェーンについて (別売) ※長さ：45cm＞

PRICE

K10：27,500円 (税込)/K18：33,000円（税込）

MATERIAL

・K10ホワイトゴールド/K18ホワイトゴールド

・K10イエローゴールド/K18イエローゴールド

【Bridal Fair開催中】

期間中、アイプリモ全店舗にてブライダルリングをご購入の方にアイプリモのオリジナルノベルティ、「ジュエリークロス」または「婚姻届」をプレゼントいたします。

・期間： 2月28日(土)まで

■PRIMO QUALITY DIAMOND

一生もののリングだからこそ「最上級の輝き」を-

ダイヤモンドの輝きは、光のプリズム効果による「虹色の輝き」、内部反射から生まれる「白く明るい輝き」、そして表面反射による「瞬くような輝き」の３種類に分けられます。それぞれの輝きに強弱をつけることができますが、アイプリモでは3種類の輝きが最も美しい「輝きの黄金バランス」を叶えたダイヤモンドだけを採用。約0.0001％の確率で生み出され、特別な輝きを堪能できます。

■ブライダルリング専門店「アイプリモ」

ずっと待ち望んでいた左の薬指に、これが運命だと言えるたったひとつのリングを。アジア最大級の展開エリアを誇るブライダルリング専門店。220種類以上のデザインを取り揃え、厳しい基準をクリアしたダイヤモンドのみを使用し、熟練の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。似合う指輪がわかる「パーソナルハンド診断(R)」、メンテナンスは生涯無料。おふたりの人生の物語に関われることが、私たちの喜びです。

https://www.iprimo.jp/

店舗一覧：https://www.iprimo.jp/shop/

婚約指輪一覧：https://www.iprimo.jp/engagement/rings/

結婚指輪一覧：https://www.iprimo.jp/marriage/rings/

■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビル4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外46店舗（2026年１月時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

