東京アセット株式会社(東京都渋谷区、代表：西村 則光)は、空き家・任意売却・事故物件・相続物件・建物解体のお悩みを解決出来る日本で唯一※の専門サイト「解決不動産」( https://kaiketsu-fudousan.com )のサービスを2026年2月24日(火)よりサイトオープンいたしました。





解決不動産ロゴ





「解決不動産」では、不動産コンサルタントとしての視点から、お悩みの方が一番良い形、気持ちが晴れる形で空き家・任意売却・事故物件・相続物件・建物解体のお悩みを各業種専門スタッフ、弁護士・税理士・司法書士などの士業と連携して解決してまいります。些細なことでもお気軽にご相談いただけます。





解決不動産 取扱業務 空き家・任意売却・事故物件・相続物件・建物解体

コンテンツ 空き家・任意売却・事故物件・相続物件・建物解体

解決不動産 不動産トラブル解決事例





これまで空き家・任意売却、事故物件・相続物件・建物解体などの不動産問題に対して、安心して相談できる場所は少なかったと言われています。形式ばかりの士業や利益追求ばかりの不動産会社ではなく、お悩みの方が最良の解決策を見つけるための専門的な視点を提供します。

より良い解決を目指して「解決不動産」は、気持ちが晴れるような形で不動産問題を解決することを目指します。些細なことでも気軽に相談できる環境を提供しており、これまでの不動産業界にはない新たな解決策を提供することを目指しています。





日本初※の空き家、任意売却、事故物件・相続物件・建物解体の問題解決を専門とするサイト「解決不動産」が、2026年2月24日からサービスを開始しました。不動産コンサルタントとしての視点から、お悩みの方が最良の解決策を見つけられるようサポートします。詳しくは公式サイト( https://kaiketsu-fudousan.com )をご覧ください。





解決不動産の3つの特長





【運営会社概要】

屋号 ：解決不動産

商号 ：東京アセット株式会社

運営責任者：知花 絵理奈

資本金 ：7,777,777円

所在地 ：〒150-0012 東京都渋谷区広尾1丁目11番2号 ブロックス恵比寿9階

所属団体 ：(公社)東京都宅地建物取引業協会

(公社)全国宅地建物取引業保証協会