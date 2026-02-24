KeyNote Creativeは、ヒーリングピアニスト・希音-Nene-による、ペットロスを抱える人に向けたオンラインの「ペットロスケアプログラム」を2026年4月より開始することをお知らせします。





ヒーリングピアニスト・希音-Nene- 大切な存在との時間から生まれた、“命に寄り添う音楽”を奏でている





近年、犬猫の平均寿命は延びており、アニコム損保の調査(ペット保険契約データ)による平均寿命は、犬は14.1歳、猫は14.5歳となっています。ペットを「家族」として迎える人が増える一方で、その別れによる深い悲しみ――いわゆる「ペットロス」に対する社会的支援は、いまだ十分とは言えません。法律上、ペットは動産として扱われる側面があり、企業における忌引き制度や公的な喪失ケアの仕組みは限定的です。





そのため、悲しみを抱えていても周囲に理解されにくく、孤立してしまうケースも少なくありません。実際、SNS上では「#ペットロス」などの投稿とともに、亡くしたペットへの想いを綴る声が数多く見られます。こうした背景を受け、本プログラム実施に至りました。





喪失を「乗り越える」ことを目的にせず、亡き存在との関係を“形を変えて続いていくもの”として支える取り組みです。募集は2026年3月より開始します。









■“立ち直り”を前提にしない、新しい支え方

ペットロスの悲しみは、時間とともに直線的に薄れていくものではありません。落ち着いたと思った翌日に涙があふれることも、数年経ってふと崩れることもあります。

しかし現実には、「もう元気になった？」「代わりの子を迎えたら？」といった言葉に傷つきながらも、日常を止めることができない人が多くいます。

本プログラムは、そうした“回復を急がせる空気”から距離を取り、安心して悲しみに向き合える時間を設計しています。









■制度と感情のギャップが生む孤立

「ペットは家族」と感じていても、職場では休みにくく、周囲に理解されにくいという声は少なくありません。一部企業では「ペット忌引き制度」などの取り組みも見られますが、社会全体としてはまだ限定的です。制度が追いつかない中で、感情だけが取り残される――そのギャップが孤立を生みます。

本プログラムは、その“空白”に対して、安心して想いを置ける小さな受け皿をつくる試みです。









■愛に光を当てることで、悲しみの質は変わる

本プログラムでは、悲しみを否定せずに受け止めながら、亡きペットから受け取っていた愛や記憶に光を当てます。

音楽セッションを通して、共に過ごした時間を静かに振り返り、希望者にはアニマルコミュニケーションによる対話の機会も提供します。その再確認を通して、ペットを亡くしたという「喪失」ではなく、“目に見えないつながり”へと静かに変わっていく時間を届けます。





それは、忘れることでも、区切りをつけることでもありません。亡き存在から受け取っていた愛を、あらためて自分の中に見つけ直すプロセスです。





※本プログラムは医療行為ではありません。心身の不調が強い場合は医療機関等への相談を推奨しています。









■喪失のその先にあるもの

喪失の衝撃が強いと、写真を見ることすら苦しくなる場合があります。本来、ペットとの暮らしは人生の中で輝く時間であったはずです。





本プログラムでは、悲しみを消すのではなく、その時間の中に確かにあった愛を、あらためて見つめる機会をつくります。それは、亡き存在との関係が終わるのではなく、形を変えて続いていくという視点を、静かに取り戻していく時間です。





大切な存在との穏やかな記憶





【実施概要】

開始 ： 2026年4月

募集開始： 2026年3月

形式 ： オンライン

対象 ： ペットを亡くした方(犬・猫ほか動物種問わず)









【プログラム内容】

本プログラムは、半年間を通じて、亡きペットとの関係を「終わらせる」のではなく、形を変えてこれからも続いていくものとして支える継続型プログラムです。





主な内容は以下の通りです。

・月1回のグループセッション(全6回／顔出し不要)

・初回：90分の個別セッション

・2ヶ月目以降：参加者からのメッセージを受け取り、返信を届けるサポート

・参加者限定「うちの子自慢」オンラインコミュニティ(プログラム終了後も利用可能)

また、半年終了後も、希望者には月額制での継続サポートを提供します。





この半年は、悲しみを終わらせるための時間ではなく、あの子から受け取った愛を、これからの人生に静かに携えていくための時間です。









【詳細・募集について】

プログラムの詳細および募集開始のご案内は、公式LINEにてお知らせいたします。

また、本プログラムの紹介ページは、以下よりご覧いただけます。現在、詳細情報は順次公開予定です。





▼公式サイト(紹介ページ)

https://healing-nene-188rkz8.gamma.site





▼公式LINE(お問い合わせ・ご案内)

https://lin.ee/AHJ3ClI





※公式LINEでは最新情報のご案内や、ご質問・ご相談も受け付けております。









【ヒーリングピアニスト 希音-Nene- プロフィール】

国立音楽大学卒。

クラシックピアノを基盤に、倍音を豊かに引き出す独自の演奏スタイルを確立。

自身が音楽に何度も救われた経験から、音を通して心身の緊張や不安、喪失体験に寄り添う音楽活動を行う。

オンラインセッションやコンサートを通じて、音楽による静かな対話の場を提供している。

岐阜県音楽療法士としての知見も活かしながら、不安や喪失を抱える人々に向けた継続的なサポートプログラムを展開している。