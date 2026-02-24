さくら情報システム株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：伊延 充正、以下「さくら情報システム」)は、2月から開催中の人事労務クラウドサービス「XOLOGY(ソロジー)」を活用したDX推進をテーマとするオンライン無料セミナー「『XOLOGY(ソロジー)』で整える人事・労務の基盤づくり＼ そろそろ、ソロで完結しよう。／」を3月も引き続き開催します。本セミナーでは、企業の人事・労務部門が直面する業務の複雑化や属人化などの課題解決策として、組織の変化に柔軟に適応できる業務基盤の整備や、現実的な人事労務DXの進め方について、実践的なノウハウと具体的なソリューションの新機能を紹介します。詳細は下記URLをご参照ください。









セミナーの詳細・申込：

2026年3月4日(水) 15:00～15:40 開催

https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-769.html





■開催概要

【セミナー名】

「XOLOGY(ソロジー)」で整える人事・労務の基盤づくり

【開催日時】

2026年3月4日(水) 15:00～15:40

2026年3月12日(木) 15:00～15:40

2026年3月18日(水) 15:00～15:40

2026年3月26日(木) 15:00～15:40





【開催場所】

オンライン(お申込み後、視聴URLをご連絡します)





【参加費】

無料(事前申込みが必要となります)





【セミナー内容】

「XOLOGY 労務」「XOLOGY WF」「Craft機能」のご紹介を通じて、人事労務DXを“自社に合った形で整えていくための考え方”をお伝えします。

・入社前から継続的に使える労務業務の整え方

・業務に合わせて柔軟に設計できる仕組み

・他システムとの連携を現実的に進める考え方





■セミナーの詳細・申込

・2026年3月4日(水) 開催

https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-769.html

申込締切 2026年3月2日(月)17:30まで





・2026年3月12日(木) 開催

https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-770.html

申込締切 2026年3月10日(火)17:30まで





・2026年3月18日(水) 開催

https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-771.html

申込締切 2026年3月16日(月)17:30まで





・2026年3月26日(木) 開催

https://www.sakura-is.co.jp/events/tp-000-772.html

申込締切 2026年3月24日(火)17:30まで





■こんな方におすすめ

・人事業務が特定の担当者に依存している

・入社前後の対応や書類業務に課題を感じている

・将来の人員増加や制度変更を見据えて業務を整えたい

・大きな刷新ではなく、必要なところから始めたい









■関連ソリューション

・XOLOGYシリーズ

https://www.sakura-is.co.jp/xology/

「従業員とバックオフィスをつなぐ」ことがテーマの人事労務クラウドサービスブランドです。





・XOLOGY労務

https://www.sakura-is.co.jp/xology/xology-roumu/

法人向けIT製品比較サイト「ITトレンド」の年間ランキング2025において、労務管理システムのニューフェイス部門で第1位を獲得しています。

ITトレンド年間ランキング2025： https://it-trend.jp/award/2025









■さくら情報システムについて

＜会社概要＞

商号 ： さくら情報システム株式会社

(オージス総研・三井住友銀行のグループ企業)

本社 ： 東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー

設立 ： 1972年11月29日

URL ： https://www.sakura-is.co.jp

業務内容： 三井住友銀行およびグループ会社の基幹システムを支え、幅広いお客様にハイレベルなサービスを提供してまいりました。豊かな経験から培ったノウハウ、技術、信頼を基に、会計・人事給与・金融・BPO・セキュリティ・システム運用の強みを軸に、今後もお客様の課題解決をトータルにサポートしていきます。





