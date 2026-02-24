米国アパレルブランドOROS(オロス)の日本総代理店OROS JAPAN(運営：株式会社ユナイテッド、本社：山形県米沢市、代表取締役：阿部達也)は、2026年2月24日(火)より、応援購入サイトMakuakeにて待望の新カテゴリ商品『Aurora Insulated(TM) ブランケット』と新作ジャケット『Waypointジャケット』の予約販売を開始いたします。





Aurora Insulted(TM) Blanketキービジュアル





2019年、OROSはエアロゲルを応用した高性能断熱材『SOLARCORE(R)』を開発し数多くのメーカーに先駆け宇宙服素材を一般アパレルに応用し、日本でも人気を博しています。

その先進アパレルブランドの最新作は、アパレルの領域を超え、生活やレジャーでも活躍するギアを開発し、これまでにはなかったフォームファクターとなるクールデザインのウェア「Waypointジャケット」も併せてリリースします。





完全に外気をシャットアウト





洗えるし摩耗しないから敷いてもOK





■ 開発背景：エネルギー危機と防災への新回答

昨今の世界的な燃料・エネルギー価格の高騰による節電意識の高まりや、相次ぐ自然災害への備えが叫ばれる中、本製品は「圧倒的な断熱性能」で身体を守り、光熱費の削減にも貢献。過酷な環境下でも性能が劣化しない、まさに家計と命を守る「一生モノのライフギア」です。

災害大国である日本において、避難所での冷気対策は常に課題です。

OROSは創業当初から、宇宙科学技術でのみ防寒を実現し、持続可能な社会の実現を目指してきました。電気も燃料も使わず、動物の生命も犠牲にせず、製品づくりをしていきました。この技術を転用した、体温を逃さず外気を遮断するこのブランケットは、日常の快適さだけでなく、非常時の体温保持をサポートツールとして開発されました。





断熱材ブランケットの優位性





一般的なダウン・化学繊維・ウールの弱点を克服する性能を持っているので、従来のブランケットとは一線を画する使い方が可能になります。





Auroraブランケット概要





■ Auroraブランケットが選ばれる3つの理由

1. わずか2mm。宇宙服素材「ソーラーコア」の衝撃的な断熱性 NASAでも使用されるエアロゲルを応用した素材で世界トップクラスの断熱性と言われる素材を使用。外気の影響をシャットアウトし、体温を効率よく内側に閉じ込めます。





SOLARCORE(R) Gif





2. 「洗っても、擦っても」性能が落ちない耐久性 従来の防寒具は洗濯や経年劣化で保温力が低下しますが、Aurora Blanketは特殊な素材構造により、過酷な使用環境や洗濯を繰り返しても断熱性能がほぼ変わりません。まさに一生寄り添える耐久性を実現しました。





洗濯耐久性結果：AATCC 135





「過酷な洗濯・摩擦テストをクリア。長く続く暖かさ」 * 型崩れしにくい: 米国の第三者機関による洗濯試験(AATCC 135)において、3回洗濯後の収縮率はわずか約2％前後。業界基準の3％を大きく下回る高い形状安定性を証明しています。





摩擦耐久性：ASTM D4966





摩耗しにくい: 米国の第三者機関による摩擦試験(ASTM D4966)において、45,000サイクルを完走。

ブランケットの寿命を左右するのは、中綿の「ヘタり」です。

洗濯や摩擦や屈曲によって繊維が抜け落ち、次第に保温力が低下するのが常識でした。しかし、SOLARCOREはテクニカルテキスタイルやユニフォームの厳しい仕様をクリアする性能レベルにあります。45,000サイクルもの摩擦を受けても質量を96％以上維持します。





【シミュレーション：1日10回の強い摩擦を加えた場合】

一般的に、ブランケットの特定の箇所に強い摩擦が起きる回数は、1日の使用(就寝やリラックスタイム)で平均10回程度と仮定します。

● 1日の摩擦回数 ： 10回

● 1年間の摩擦回数 ： 10回x 365日 = 3,650回

● 45,000サイクルに達するまでの年数： 45,000回 ÷ 3,650回 = 12.3年

結論： 毎日欠かさず同じ場所を強くこすり続けても、約12年以上は断熱材としての構造を維持できる計算になります。





3. 「掛ける・巻く・敷く・持ち歩く」の4WAY多機能設計

● 掛ける： 就寝時に掛けたり、ソファーやデスク作業のひざ掛けとして。軽いので家でも外でも快適に使えます。

● 巻く： 上半身や下半身に巻き付けてアウターの代わりに。

● 敷く： 地面からの底冷えを防ぐレジャーシートや敷布団として。

● 持ち歩く： コンパクトに畳んでクッションや枕として。アウトドアから車中泊、オフィスでの防寒まで、あらゆるシーンを1枚でカバーします。





家でも外でも使える





■ ユースケース：OROS Auroraブランケットならではのユースケース

(1) 車の中で：





車の中で





ガソリン車、EVユーザーにとって、冬季の車内暖房はバッテリー消費(航続距離減少)の最大の敵です。エアコンを控えめにし、Auroraブランケットを膝に掛けるだけで、宇宙グレードの断熱層が体温を逃さず閉じ込めます。シートヒーターとの併用で、暖房電力を最小限に抑え、冬のドライブの航続距離を延ばす「エネルギーマネジメント」としてのブランケットです。





(2) 自宅の「高機能ベースレイヤー」：布団の上、あるいは下





掛け布団として





50x60インチは日本のシングルマットレス(幅約100cm)に対して、左右に約25cmずつ垂れる、理想的な「オーバーレイヤー」サイズです。既存の羽毛布団の上に掛ければ、外部の冷気を遮断するシールドに。下に敷けば、身体の重みで潰れない断熱層(アンダーキルト)として機能し、外気の影響を大幅に軽減します。





(3) 避難所や過酷環境でのサバイバルキット：





避難所で





災害時、避難所の床は硬く冷たく、体温を容赦なく奪います。SOLARCOREは「体重で潰れても暖かさが変わらない」ため、床からの熱伝導を遮断する高機能マットとしても優秀です。また、従来のアルミ製エマージェンシーブランケットのような「カサカサ音」が一切しないため、ストレスの多い避難所生活でも静かに、かつ確実に体温を守り抜くことができます。





(4) 「4シーズン対応」スタジアム・アーマー：





球場観戦で





スポーツ観戦のベンチは、冬は凍えるように冷たく、Auroraブランケットは、その薄さゆえに「折りたたんで座布団（クッション）」としても使用可能。座っても断熱層が死なないため、冷たいベンチの熱を遮断しつつ、状況に応じて広げて肩掛けに。耐水・防風機能により、小雨や雪の中の観戦も苦になりません。サッカー観戦や子供試合観戦にも絶大な断熱性で、観戦に集中できます。





(5) パッカブルだからリュックにくくって登山に：





登山で





超軽量で携帯性が高いので、登山家やコミュニティでもウルトラライトを実現するギアとしておすすめ。

濡れても断熱性能が低下しにくいため、極地に陥った状況になっても役立たなくなるようなことはありません。安定のパフォーマンスを発揮します。





【製品概要】

● 製品名 ： Aurora Insulated(TM) Blanket

● 素材 ：

表生地 91％ ポリエステル、9％ スパンデックス

裏生地 89％ ポリエステル、11％ スパンデックス

断熱材 SOLARCORE(R)

● 仕様 ： サイズ127x152cm(スローサイズ)

● 主な機能： 超断熱、防水、防風、4WAY仕様、高耐久





サイズ127x152cm（スローサイズ）





シンプルな三層構造





■ 新作ジャケット「Waypoint」

Auroraブランケットに合わせて、OROS待望のフォームファクタとなるジャケットがリリースされます。





Waypoint Hero Image





Waypointジャケットは、本格アウターではないにもかかわらず、余分なレイヤリングを必要としません。

ミッドレイヤーとしても機能し、薄く軽く、動きを一切妨げない設計。それでいて体温はしっかりと保持します。





Waypointレディース概要





Waypointメンズ概要





断熱材レイアウト





腕の内側以外にSOLARCOREが配置され、外気をシャットアウトし体温を保ちます。

あなたの様々なアクティビティと行動地点を繋ぐ新感覚ジャケットです。





【Makuake プロジェクト概要】

● 公開予定日 ： 2026年2月24日(火)

● プロジェクトURL： https://www.makuake.com/project/aurorablanket/

● リターン例 ：

『超超早割』Aurora Insulatedブランケット 45％OFF：29,600円(税込・送料込) 超限定15個

『超早割』Aurora Insulatedブランケット 35％OFF：35,000円(税込・送料込) 限定30個

『早割』Waypointジャケット 30％OFF：44,800円(税込・送料込み) 限定30着

『セット割』Auroraブランケット＋Waypointジャケット 40％OFF：67,700円(税込・送料込)

※ブランケット一般販売予定価格53,900円(税込・送料込)

※ジャケット一般販売予定価格64,000円(税込・送料込)

※その他ジャケット＋パンツセットございます









■OROS JAPANについて

OROS JAPANは2019年9月に日本初上陸を果たしてから、国内クラウドファンディングで累計4億円の支援を集めております。NASAが宇宙服の断熱材として使う素材を世界で初めてアパレルに応用したことで、異次元の暖かさ、機能美を兼ね備えた製品を生み出し続けています。

またOROSはSDGsへのアプローチとして石油使用量の少ない再生ポリエステルを生地に使用し、動物性の素材を一切使わずに圧倒的な暖かさを実現しています。









■会社概要

会社名称 ：株式会社ユナイテッド

代表取締役：阿部 達也

所在地 ：山形県米沢市下新田2434-2

設立 ：1972年2月

資本金 ：3,600万円

社員数 ：11名

事業内容 ：海外メーカーの輸入代理店事業など