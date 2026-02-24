群馬県渋川市「上州・村の駅」では、日頃よりご愛顧いただいている地域の皆さまへの感謝を込めて『春の生活応援感謝祭』を開催いたします。

期間中は、地場農産物を中心に「目方でGET！」「積み放題」「抱え込み放題」など思わず挑戦したくなる“体験型・参加型イベント”が盛りだくさん！

さらに、春の目玉企画として、3月20日(金・祝)9時より《生活応援「感謝の日」39円市》を開催。群馬県産を中心とした新鮮野菜を、1個39円(税込)でご提供する超目玉企画です。限定1,000個(先着100名様限定／お一人様10点)までと、毎年大好評の人気イベントとなっています。

この春は、安さも楽しさも美味しさも“限界突破”。

お得とワクワクが詰まった、上州・村の駅ならではの感謝イベントに、ぜひご期待ください！





公式HP： https://www.jyousyu-muranoeki.com/





上州・村の駅39円市開催！





過去のイベントの様子





★“春野菜どっさりチャレンジ！”バケツ満タン！春のてんこ盛り(^_-)-☆

上州・村の駅恒例の大人気企画「バケツに積み放題・春野菜」を開催します。

旬を迎えた群馬県産を中心とした春野菜を、制限時間30秒間でバケツいっぱい、転げ落ちるまで積み上げる、ハラハラドキドキの体験型イベントです。

しかも、こちらのイベントは協力プレイOK。

ご家族・ご夫婦・お友達と息を合わせて、ぜひチャレンジしてください。

キャベツや新玉ねぎ、ブロッコリー、トマトなど、その時期いちばんおいしい春野菜を豪快に詰め込めるため、ご家族連れから常連のお客様まで、毎回大好評です。

見た目のインパクトはもちろん、持ち帰ってからも満足度の高い、“楽しい・お得・うれしい”そして「おいしい！」がそろった人気企画です。





■バケツに積み放題・春野菜(群馬県産他)

開催日 ： 3月1日(日)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回500円(税込)





「バケツに積み放題・春野菜」





★「赤い宝石盛り放題！」カップ満タン！ミニトマト盛りチャレンジ(^^)/

見た目もかわいく、甘みたっぷりのミニトマトを思う存分楽しめる「カップに盛り放題・ミニトマト」を開催します。

大好評の本企画では、「これ、本当にトマト？まるでフルーツみたい！」と思わず突っ込みたくなるほど甘くておいしい、群馬県上野村産ゆーぱる上野様のミニトマトを使用。

品種は、甘みとコクが際立つ「あいこ」「AMS」「キャロルスター」を予定しており、味にこだわる方にも自信を持っておすすめできる内容です。

つやつや新鮮なミニトマトを制限時間30秒間で専用カップへ盛り放題。うまく積み上げれば、あふれるほどのボリュームを超お得価格でゲットできるチャンスです。お子さまから大人まで楽しめる大人気企画として、毎回多くのお客様にご参加いただいています。“フルーツ級のおいしさ”を誇る赤い宝石を、ぜひこの機会にたっぷりお持ち帰りください。





■カップに盛り放題・ミニトマト(群馬県上野村産ゆーぱる上野様)

開催日 ： 3月7日(土)・3月8日(日)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回300円(税込)





ミニトマト盛りチャレンジ





★ピタリを狙え！運と腕が試される計量チャレンジ！

落花生を100g(±10gまでOK)ぴったり取り分けられたら、チャレンジ成功！なんと1kgの落花生をゲットです！

惜しくも成功ならず…でもご安心ください。

チャレンジされた方全員、100gの落花生はお持ち帰りいただけます。

「いったい何回“100gピタリ”が飛び出すのか？」と、実はスタッフもドキドキ＆ワクワク。

思わず夢中になるシンプルルールで、大人も子どもも本気になること間違いなしです。

ぜひご自宅で100gのイメージトレーニングをしてからご参加ください。

感覚と集中力が勝負の分かれ目。

あなたは、この“落花生チャレンジ”を制することができるでしょうか？





■目方でGET！・落花生(群馬県渋川市小野様)

開催日 ： 3月14日(土)・3月15日(日)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回300円(税込)





目方でGET！・落花生





★コシヒカリ「ざっくり大収穫！」両手いっぱいお持ち帰り(^^)/

毎回大好評の人気イベント「両手ですくい取り・白米コシヒカリ」を開催します。使用するお米は、群馬県東吾妻町産茂木農園様のコシヒカリ。豊かな自然と清らかな水に育まれた、つや・粘り・甘みの三拍子がそろった自慢のお米です。

そのこだわりのコシヒカリを、両手で豪快にすくうチャレンジ企画です。シンプルなルールながら、大人も子どもも夢中になれるため、ご家族連れにも大人気のイベントとなっています。





■両手ですくい取り・白米コシヒカリ(群馬県東吾妻町産茂木農園)

開催日 ： 3月21日(土)・3月22日(日)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回300円(税込)





両手ですくい取り・白米コシヒカリ





★春のごほうび！あまーい苺盛り放題！

春のご褒美企画「カップに盛り放題・いちご」を開催します。使用するいちごは、渋川市・ふぁーむらぼ様が大切に育てた群馬のいちご「やよいひめ」。大粒で香りが良く、甘みと酸味のバランスに優れた人気の高いいちごです。

制限時間は30秒。かわいい“いちごちゃん”を潰さないように、一粒一粒ていねいにカップへ盛り付けていく、やさしさと集中力が試されるチャレンジ企画です。完熟ならではのみずみずしさと、口いっぱいに広がるやさしい甘さは、思わず笑顔になるおいしさ。お子さまから大人まで楽しめるため、

ご家族連れやカップルにも大好評。春だけの贅沢ないちごを、ぜひこの機会にたっぷりお持ち帰りください。





■カップに盛り放題・いちご(群馬県渋川市産ふぁーむらぼ様)

開催日 ： 3月28日(土)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回300円(税込)





カップに盛り放題・いちご





★＼限界突破！／両腕いっぱいドッサリGET！

思わず笑顔になる豪快イベント「抱え込み放題・キャベツ」を開催します。旬を迎えたみずみずしい群馬県赤城町産キャベツを、制限時間内に両腕で抱えられるだけ抱え込む、迫力満点の体験型チャレンジ企画です。バランスと腕力、そして気合が勝負の分かれ目。参加者様の真剣な表情と、両腕いっぱいのキャベツは写真映えも抜群。毎回、会場が大きな盛り上がりを見せる人気イベントとなっています。ご家族やお友達と一緒に楽しめる、上州・村の駅ならではの豪快企画に、ぜひ挑戦してみてください。





■抱え込み放題・キャベツ(群馬県赤城町産)

開催日 ： 3月29日(日)

時間 ： 9時～なくなり次第終了

参加料金： 1回500円(税込)





抱え込み放題・キャベツ





★＼ありがとう！／満開の『春の生活応援感謝祭』





イベント詳細





■「上州・村の駅」について

群馬県の「美味しい！」を体感できる場所・・・それが「上州・村の駅」です。

地元契約農家様に毎朝お持ちいただく旬の産直野菜や果物、代々受け継がれてきた郷土食やおふくろの味。そして新しい食文化や次世代のお手土産まで、群馬の食を様々に集めた「食のテーマパーク」として、多くのお客様に親しまれています。

特に注目いただきたいのは、生産者の顔が見える品ぞろえと、訪れるたびに新しい発見がある多彩なイベント。地域とともに育み、進化する「群馬らしさ」「上州・村の駅らしさ」を発信し続けています。

観光で訪れる方には群馬の魅力を知るきっかけを、地元のお客様には新しい発見と再発見を！世代を超えて楽しめる空間として、地域をつなぎ、食を通じて、群馬県をもっと元気に！もっと面白く！盛り上げていきます。





＜店舗概要＞

上州・村の駅

所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井2261番地

営業時間 ： 9：00～17：00

TEL ： 0279-25-8500

担当/矢野目： 080-8655-7807

URL ： https://jyousyu-muranoeki.com/





＜アクセス＞

・お車でお越しの方

関越自動車道 練馬I.C→(80分)→渋川伊香保I.C→国道17号下り(沼田方面へ10分)

渋川医療センター側(国道17号上り線側)

・電車でお越しの方

上越新幹線 東京→(60分)→高崎 上越線 高崎→(20分)→渋川駅

路線バス 渋川駅→(15分)→渋川医療センター前下車 徒歩(5分)









■会社概要

運営会社 ： 株式会社つつじ庵

代表者 ： 河越 敬仁

所在地 ： 〒377-0204 群馬県渋川市白井2261

事業内容 ： 菓子(和・洋)の企画・販売、農産物直売所「上州・村の駅」の運営

ホームページ： https://www.tsutsujian.com/