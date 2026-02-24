ロマンティック歌謡歌手・竹島 宏が、2月21日(土)に自身初の教会でのコンサート「竹島 宏 教会で歌う～心の音～」を開催した。 かねてより竹島は自分にとって“歌は祈り”という信念を持って歌手活動をしており「聴いてくださる誰かのことを想い、この祈りが届けば・・・」という思いで歌と向き合っているという。“歌は祈り”という言葉にぴったりな初の教会コンサートでは、ゴスペルクワイヤー“CHOUB(読み:シューブ)”と「You Raise Me Up」「Amazing grace」など誰もがしる名曲をコラボレーションした他、全13曲を全身全霊で歌いきった。「教会からパワーをもらっているような、不思議な感覚に包まれながら歌をお届けすることができた」と初の教会でのコンサートにも手ごたえを感じたようだ。 また公演内では4月15日(水)にデビュー25周年記念曲となる新曲『純愛』のリリースもファンへ直接報告した。大きな拍手に会場が包まれると「2026年も今日の教会コンサートを皮切りに、チャレンジを続けさらに歌に邁進していきたい。今年は午年で自分は年男。馬のように年末まで駆け抜けたいです」と熱く決意を胸にした。□コンサート情報「竹島 宏 教会で歌う～心の音～」2026年2月21日(土)会場：東調布教会(東京都大田区北嶺町3-25)一部：開場 12時 開演 12時30分二部：開場 15時 開演 15時30分・セットリスト （★：ゴスペルクワイヤーCHOUBとコラボレーション）★OP Ooo Ah Hallelujah ★M1 You Raise Me Up M2 小夜啼鳥(サヨナキドリ)の片思いM3 プラハの橋 M4 そっとおやすみ ★M5 Stand By Me 【CHOUB】Pressing My Way★【CHOUB】鹿のように(途中から竹島IN)M6 夢の振り子 M7 札幌えれじぃ M8 月枕 M9 乾杯 M10 愛の嵐M11 冬隣 M12 生きてみましょう 【Encore】★M13 Amazing grace□楽曲情報4 月 15 日(水)に竹島 宏デビュー25 周年記念曲のリリースが決定いたしました。作詞に松井五郎、作曲に幸 耕平、アレンジに坂本昌之を迎え制作中です。詳細は近日公開予定です。★商品情報・「純愛」【A タイプ】 TECA-26013 定価\1,550 (税抜価格\1,409)1.純愛 作詞:松井五郎、作曲:幸 耕平、編曲:坂本昌之2.タイトル未定 A 作詞:松井五郎、作曲:幸 耕平、編曲:坂本昌之3.純愛 (オリジナル・カラオケ)4.タイトル未定 A (オリジナル・カラオケ)・「純愛」【B タイプ】TECA-26014 定価\1,550 (税抜価格\1,409)1.純愛 作詞:松井五郎、作曲:幸 耕平、編曲:坂本昌之2.タイトル未定 B 作詞:松井五郎、作曲:幸 耕平、編曲:坂本昌之3.純愛 (オリジナル・カラオケ)4.タイトル未定 B (オリジナル・カラオケ)□SNS・公式Xhttp://x.com/takeshima_staff・公式Instagramhttp://www.instagram.com/hiroshi.takeshima_official□HPhttps://takeshimahiroshi.com/https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/takeshima/