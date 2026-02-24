NRF 2026 APAC 100名を超えるリテールトップ企業の経営幹部が登壇予定





シンガポール、2026年2月24日 /PRNewswire/ -- アメリカ合衆国 National Retail Federation (NRF)と国際的なイベント運営企業であるComexposium は、2026年6月2日から6月4日にかけて シンガポールのSands Expo and Convention Centre にて開催予定である NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific (NRF 2026 APAC) の全講演プログラムを本日公開致しました。

「The Next Now 次世代に備えよ」をイベントのメインテーマに掲げ、NRF 2026 APACは、参加者の皆様に最先端の知見と、世界で最も成長著しいと言われるAPAC市場において、将来を見据えた戦略を授けられるような内容のセッションを100以上企画しております。

100名以上のリテールトップ企業の経営幹部による鋭い知見

今年も本カンファレンスは、世界的に影響力を持っているリテールイベントの１つとして位置付けられており、113名の企業幹部が登壇した2025年以上に、研ぎ澄まされた内容のプログラムへと充実を図っております。

現時点で確定している登壇者 は以下の通りです。

・Scott Price, Group Chief Executive, DFI Retail Group

・中田 幸治, 日本地域CEO, 資生堂ジャパン

・Steven Tan, President, SM Supermalls

・Samuel Kim, Senior Advisor, ex-Group CEO, Lotte Retail

・Lee Young Ah, Chief Strategy Officer, Olive Young

・Carmen Chiu, Managing Director, Shanghai Tang

・Ngai Yuen Low, Managing Director, AEON360

・島川 基, 常務執行役員, 飲料事業本部長, ネスレ日本株式会社

・Jamie Lim, CEO, Scanteak

・Sanveer Gill, Director, Gill Capital (Thailand/APAC)

「アジアは、現代のリテール事業のあり方の再定義がまさに進んでいる地域であり、NRF 2026 APAC は、その変化を体感できる貴重なフォーラムである」と、Scott Price, Group Chief Executive, DFI Retail Group は認識しており、「DFI では、顧客のニーズ、データ、技術革新をどのように組み合わせれば、よりシンプルでシームレスな体験をアジアの市場に提供できるかに注力してきました。この地域におけるリテールトップ企業の皆様が、どのようにしてリテール事業を顧客目線で変革し、地域に貢献してきたのかを学び、深く交流できることを楽しみにしています。」と結んでいます。

また、資生堂ジャパンの日本地域CEOの中田 幸治氏は、次のように述べています。「資生堂では、リテールの未来は、人間の深い洞察力と大胆な技術革新の対話を絶え間なく重ねて進化する過程にこそあると考えています。NRF 2026 APAC は、美という概念が今後どのように私たち人間と関わっていくのか、その未来像を見直すきっかけの場であると考えており、ブランドの目的を体現する没入型体験により未来の消費者が期待感や高揚感を抱けるようなリテール業界の未来を築いていくことに喜びを感じています。」

Exhibitor Big Ideas: アジア太平洋地域において 実証・具体化が進むリテール事業を牽引している革新的アイデアの数々

Exhibitors Big Ideas は、NRF 2026 APAC における特徴的な注目コンテンツの１つです。よくある技術・サービス提供企業であるベンダー主導型の展示やセッションとは異なり、ここでの出展者は、そのソリューションを、共に開発し、実際に検証・実証したリテール事業者のパートナーと展示することが求められています。そのため、実地検証による具体的で解像度の高い反証を伴い、有効だった点、上手くいかなかった点、その理由も合わせて共有することを可能にしています。

また、過去２回開催したNRF APAC において、特に評価の高かった Exhibitor Big Ideas ですが、2026年は、ステージを４つに拡張しております。 Google、Amazon Web Services やMastercardなどの企業が60に及ぶセッションに登場する予定です。どのパスをお持ちの方もこの人気のステージをご覧いただけます。

3日間の開催期間を通して得られる学びの機会

ステージで行われるカンファレンス形式のプログラムだけでなく、NRF 2026 APAC は 300社以上の出展者を2つのフロアに広げて配置し、最新のリテールソリューションとそれを支えるテクノロジーをご覧いただけるようにしています。全てのご来場者の皆様が、厳しい審査を通過した 世界的にも突出したイノベーションを生み出した企業だけが立ち並ぶ、the Innovators Showcase の展示エリアにお越しいただけるようになっています。

このイベントは、来場してご覧いただくだけではなく、様々な学びとネットワーキングの場をご用意しています。英語、日本語、中国語と３つの言語で、ガイドと巡る展示会ツアーをはじめ、リテール店舗のツアーを準備しており、また、招待制のランチ会などリテール企業の課題をより深く探っていただけるように設定しております。

早期割引と特典のご案内

2026年3月31日まで、リテール企業の皆様は US$750引きの価格で All-Access Pass をご購入いただけます。早期登録の方には、優先アクセスや限定特典が付与され、さらにUS$200の渡航補助、US$200相当のリテールツアーパス や、登壇者たちと直接お会いいただけるクローズドなセッションへのご招待が含まれております。早期割引パスは、数量限定でのご用意となり、申込順になくなり次第終了いたします。ご利用条件については、こちらをご確認ください。https://nrfbigshowapac.nrf.com/promotions.

NRF 2026: Retail's Big Show Asia Pacific について アジア太平洋地域におけるリテール業界にとって最も重要なイベントが、2026年6月2日から4日にかけて開催されます。このイベントは、世界で最も成長速度が速い市場を抱えるアジア太平洋地域に特化した業界トップが集結する場でもあります。リテール業界のプロフェッショナルたちが、リテール企業のトップランナーからインスピレーションを得られる3日間となっており、最新のソリューションやイノベーション、既に利用可能な革新的な技術の全てを網羅しているこの展示会を体験ください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com