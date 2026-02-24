こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日産化学とAxcelead DDP、DNAコード化ライブラリー（DEL）に関するライセンス契約を締結
日産化学株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 取締役社長：八木 晋介、以下「日産化学」）とAxcelead Drug Discovery Partners株式会社（本社：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：岡田 健吾、以下「Axcelead DDP」）は、日産化学が開発したDNAコード化ライブラリー※（DNA-Encoded Library、以下「DEL」）技術および日産化学が保有するDELを使った創薬支援サービスをAxcelead DDPが実施するためのライセンス契約を締結しましたのでお知らせします。
日産化学は、従来のDELに比べて偽陽性・偽陰性を大幅に減少させる新規のDEL技術を独自に開発し、本技術をもとに合成した低分子および環状ペプチドのライブラリーを用いて、自社創薬および共同研究を通じて、画期的な医薬品のターゲティングリガンドの創出に取り組んでいます。今回のライセンス契約により、日産化学はDEL技術およびDELの使用等に応じた対価をAxcelead DDPから得ます。
Axcelead DDPは、製薬企業由来の創薬プラットフォームを有する創薬ソリューションプロバイダーであり、自社開発に加え、戦略的パートナーシップも活用することで創薬プラットフォームを継続的に進化させ、多様な創薬プレイヤーに創薬支援サービスを提供しています。今回のライセンス契約によってAxcelead DDPは、日産化学のユニークなDELを活用した大規模な化合物探索を実施することが可能になり、Axcelead DDPの創薬にかかる経験やノウハウとの融合によって難標的に対する創薬研究、特にペプチド医薬品やタンパク質分解誘導剤等の候補化合物創出力を強化することになります。
Axcelead DDPは、日産化学のDELを使った創薬支援サービスを本年2月から開始するとともに、日産化学からDELに関する技術情報の提供を受け、Axcelead DDP独自のDELを構築し、両社のDELを活用したより難度の高い標的に対する創薬支援サービスを2026年度中に開始する予定です。
※ DNAコード化ライブラリー（DEL）：化合物の一つ一つに固有のDNAタグを付与することで、数十億規模の化合物を一括してスクリーニングすることを可能にする創薬技術です。標的タンパク質に結合した化合物をDNA配列情報として同定できるため、迅速かつ効率的なヒット探索が可能となります。
本件に関するお問合わせ先
日産化学株式会社 経営企画部 企画室 広報Gr
関連リンク
日産化学株式会社
https://www.nissanchem.co.jp
Axcelead DDP
https://www.axcelead.com/
