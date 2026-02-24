アメリカンシーフードレストラン「ババ・ガンプ・シュリンプ」春のスペシャルメニューが登場

写真拡大 (全10枚)

カラっと揚げた白身魚をトマトバジルクリームソースで楽しむ一品や、当店看板メニューの海老のビール蒸し“シュリンパーズネットキャッチ”に春野菜をあわせたアレンジメニューが登場

2026年3月1日（日）〜5月31日（日）

アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたアメリカン・シーフード・レストラン「ババ・ガンプ・シュリンプ」国内3店舗では、季節感とボリュームともに大満足な期間限定スペシャルメニュー（フード3品、ドリンク2品）を、3月1日（日）から5月31日（日）まで販売します。

　







「ババ・ガンプ・シュリンプ」の料理コンセプトといえば、映画「フォレスト・ガンプ」をテーマに、世界共通のオリジナルレシピの下、各店手作りで調理され、味・ボリューム共にアレンジすることなく提供されるシュリンプを中心としたシーフード、ハンバーガー、サンドイッチ、前菜、サラダ、デザートなど、各種のアメリカ南部メニュー。この度、日本国内3店舗では、これらに加え、お花見、ゴールデンウィークと、行楽も楽しい季節・春をテーマに、季節感をたっぷり盛り込んだスペシャルメニューを揃えました。

　

このたび登場する期間限定メニューは、カラっと揚げた白身魚をトマトバジルクリームソースで楽しむ「パルメザンバジルクラステッドマヒ」、当店看板メニューの海老のビール蒸し“シュリンパーズネットキャッチ”に春野菜をあわせた「春野菜のシュリンパーズネットキャッチ」、クリーミーなニューヨークスタイルのチーズケーキにストロベリーをトッピングした「ニューヨークチーズケーキ」といった、いずれもグループでシェアするのもおすすめのボリュームのフード3品に、ストロベリーフレーバーのマルガリータにコロナビールをあわせた「ストロベリーコロナリータ」（アルコール）、持ち帰り頂ける光るグラスで提供する「ストロベリーマンゴーレモネード」（ノンアルコール）のドリンク2品が登場します。

　

エンターテインメントたっぷりの心躍る雰囲気とフレンドリーなサービスの中、ボリュームもさることながら、スペシャル感あふれるお食事で楽しい時間を満喫ください。

　


　

「ババ・ガンプ・シュリンプ」 春のスペシャルメニュー 販売概要

◇ 販売期間：

　2026年3月1日（日）〜5月31日（日）

◇ 提供メニュー：

　・ 「パルメザンバジルクラステッドマヒ」　2,880円

　・ 「春野菜のシュリンパーズネットキャッチ」 レギュラーサイズ 2,740円　ラージサイズ 4,950円

　・ 「ニューヨークチーズケーキ」　1,300円

　・ 「ストロベリーコロナリータ」　2,280円

　・ 「ストロベリーマンゴーレモネード」 1,780円　※グラスはお持ち帰りいただけます。

◇ 提供店舗：

　「ババ・ガンプ・シュリンプ」 東京店 / ららぽーと豊洲店 / 大阪店

　

　

「ババ・ガンプ・シュリンプ」 春のスペシャルメニュー

※価格はいずれも税込

「パルメザンバジルクラステッドマヒ」　2,880円

ハーブの香りとともにパン粉をまとわせ、カラッとフライした白身魚「マヒマヒ」（シイラ）を、軽い口当たりと爽やかな香りが楽しめるトマトバジルクリームソースで楽しむ一品。

クリームの濃厚なコクと、トマトの酸味、爽やかなバジルの香りが、淡白な白身魚のフライにベストマッチ！

　





パルメザンバジルクラステッドマヒ






　

「春野菜のシュリンパーズネットキャッチ」　レギュラーサイズ 2,740円／ラージサイズ 4,950円

ババ・ガンプ・シュリンプの看板メニューである、海老のビール蒸し”シュリンパーズネットキャッチ“に、フレッシュ春野菜のヤングコーンとスナップエンドウを合わせました。

パンチのきいたフレーバーが絡まったプリップリの海老は、フォークが止まらない、病みつきになる美味しさ！

フレーバーはガーリック、ケイジャンからお選び下さい。

　





春野菜のシュリンパーズネットキャッチ






　

「ニューヨークチーズケーキ」　1,300円

クリーミーで味わい豊かなニューヨークスタイルのチーズケーキにストロベリーをトッピングしました。

　





ニューヨークチーズケーキ






　

「ストロベリーコロナリータ」2,280円　※アルコール

ババ・ガンプ・シュリンプの大人気カクテルシリーズ“マルガリータ”に、コロナを豪快に瓶ごと突き刺したスペシャルカクテル“コロナリータ”。

ストロベリーフレーバーで仕上げました。

　

「ストロベリーマンゴーレモネード」1,780円　※ノンアルコール

ストロベリーとマンゴーフレーバーのクールなノンアルコールカクテル。

20ozの光るプロジェクターグラスはお土産としてお持ち帰りいただけます。

　





ストロベリーコロナリータ／ストロベリーマンゴーレモネード






　

「ババ・ガンプ・シュリンプ」のコンセプト

「ババ・ガンプ・シュリンプ」は、アカデミー賞受賞映画「フォレスト・ガンプ」をテーマにしたアメリカ・シーフード・レストランです。映画はトム・ハンクス扮する主人公フォレスト・ガンプが友人ババの遺志を継ぎ、エビ漁を始め、大成功するところで終わりますが、もしその後レストランをオープンすればこうなったであろう、という想定がコンセプトとなっており、劇中のシーンをインテリア・モチーフに取り入れたカジュアルな雰囲気の中、ボリュームがあり、気軽に食べられるシュリンプを中心としたシーフード、ハンバーガー、サンドイッチ、前菜、サラダ、デザートなど、各種のアメリカ南部料理をご用意しております。また、店内は波型の鉄トタン壁や粗削りの木材などを使い、エビ漁の漁師小屋の雰囲気で作られ、映画の中の時代を象徴するものや、フォレスト・ガンプの顔、劇中の映像写真、衣装など、映画のシーンを彷彿とさせるものであふれていて、映画を観た方にはたまらない演出が盛りだくさん。もちろん観ていない方にも楽しめる店づくりになっています。

【国内「ババ・ガンプ・シュリンプ」店舗】

・東京店

　東京都文京区春日1-1-1 LaQua（ラクーア）1階

　TEL. 03-3868-7041

・ららぽーと豊洲店

　東京都江東区豊洲2-4-9 ららぽーと豊洲3階

　TEL. 03-5859-0528

・大阪店

　大阪府大阪市此花区島屋6-2-61 ユニバーサル・シティウォーク™大阪5F

　TEL. 06-4804-3880

【ホームページ】

https://www.bubbagump.jp/

【Facebook】

https://www.facebook.com/bubbagump.jp/

【Instagram】

https://www.instagram.com/bubbagump_japan/　　＠bubbagump_japan

本件に関するお問合わせ先

株式会社WDI JAPAN　マーケティング部

担当：大林 　ohbayashi@wdi.co.jp

関連リンク

WDI

https://www.wdi.co.jp/

WDI 広報お問合せフォーム

https://www.wdi.co.jp/contact/press