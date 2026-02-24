こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
株式会社AOKI新たな店舗フォーマット出店！「AOKIららテラス 武蔵小杉店」2026年2月27日（金）オープン！
〜ビジネス・レディース・カジュアル「4:3:3」の比率で人生の節目と日常に最高の装いを〜
株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）は、旗艦店である銀座本店の全面リニューアルを皮切りに、
新たな店舗フォーマットへの転換を本格始動いたします。その第2フェーズとして、大型ショッピングセンター「ららテラス 武蔵小杉」へショッピングセンター型の新フォーマット店舗を新規出店いたします。
■ライフスタイルの多様化に寄り添う「LIFE&WORK STYLEのAOKI」への進化を加速！
この度AOKIが出店させていただく「ららテラス 武蔵小杉」は神奈川県川崎市にある大型ショッピングセンターです。ファッション・雑貨、グルメ＆フーズ、インテリア・雑貨、暮らしをさらに充実させるさまざまなサービス・カルチャーなどの約70店舗の専門店が揃い、武蔵小杉駅を利用する方や近隣にお住まいのファミリー層など、幅広い年代の方々がご来館されています。
AOKIではこれまで、ビジネス・フォーマルウェアの専門店として、多くのお客様に洋服を通じて装う楽しみを提供してまいりました。そして、働く環境やライフスタイルの変化、働く服への価値観も多様化する現代においてAOKIは「スーツのAOKI」から「LIFE&WORK STYLEのAOKI」へとビジョンを掲げ変革を図っております。
今回新たに出店する「AOKIららテラス 武蔵小杉店」では、ビジネスカジュアル・レディースの売場面積を拡大。幅広い商品ラインナップでお客様の日常のあらゆるシーンにおいてご着用いただけるアイテムを取り揃えております。さらに、コーディネートテーブルとインナー・シャツを中央に配置することで、コーディネートアイテムが選びやすく、会話をしながらお買い物を楽しんでいただける環境を整えました。
また、外観・内観には2025年10月にフルリニューアルを行った大型旗艦店である銀座本店のデザインを継承し、「街の総合洋品店」をキーコンセプトに、懐かしさと新しさが調和する空間づくりを行いました。
AOKIでは、銀座本店を起点としたファーストステップ、武蔵小杉という生活拠点のセカンドステップを経て、新たなAOKI店舗を全国の主要拠点へと順次拡大いたします。
「LIFE&WORK STYLEのAOKI」を目指し、日常のあらゆる場所・場面からお客様の人生のさまざまなシーンに最高の装いをご提供し続けてまいります。
【店舗情報】
店舗名 ：AOKIららテラス 武蔵小杉店
住所 ：神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1302 ららテラス 武蔵小杉2Ｆ
電話番号：03-6698-7958
店舗面積：80坪
営業時間：10:00〜21:00
株式会社AOKIの目指す姿
ビジネスウェアを取り巻く環境は、大きく変化を遂げています。2020年以降、働く環境においてはテレワークやオンライン会議が浸透し、服装の自由化が加速いたしました。仕事服のカジュアル化が進み、かつての「スーツ一択」という常識は過去のものとなりましたが、この“服装の自由化”は、「ビジネスシーンにおいて何を着たらよいか分からない」という新たな“不自由”を生み出しました。
多くの方々が、ビジネスシーンにおいて堅すぎず、それでいて緩すぎない、“程よいきちんと感”を持つスタイルを求めている。これは、変わりゆく時代を生きるすべてのビジネスパーソンが直面する共通の悩みであるとAOKIは考えます。
お客様お一人おひとりのビジネススタイル・ライフスタイルに寄り添い、お客様の“不自由”を解決するためAOKIでは、従来の「スーツのAOKI」から「LIFE&WORK STYLEのAOKI」へとビジョンを掲げ変革を図っております。
このビジョン達成のためAOKIでは、2035年までに売上高構成比を「ビジネス4割:カジュアル3割:レディース3割」に業態変革させることを重要経営指標に設定しています。
この売上高構成比ビジネス4割:カジュアル3割:レディース3割は単なるカジュアル・レディースのカテゴリーの拡張ではなく、株式会社AOKIの2つのコアコンピタンスに基づいた商品・サービス展開こそが成長のカギであると考えています。
株式会社AOKIの2つのコアコンピタンス
AOKIでは、目指す姿の実現に向け、創業から68年築きあげてきた2つの強みをより一層磨き上げてまいります。
「SUITing（スーティング）〜スーツをつくる力〜」
AOKIが長年培ってきた“スーツをつくる力”、スーツで培ってきたものづくりの技術を駆使して、既製スーツだけでなく、セットアップやパジャマスーツも含めて幅広く展開し、お客様お一人おひとりのニーズへの対応や服装に関する悩みなどの“不”を解消します。
メンズスーツを中心に創業から68年磨き上げてきたものづくりの技術を “きちんと感”のあるビジネスカジュアルやカジュアル、レディースにも転用し、商品ラインナップを拡充します。
「1×3（ワンクロスリー）」〜スーツを販売する力〜
上下一揃えで着ることが当たり前だったスーツを、自由に着まわせるアイテムにすることで1本のボトムでスーツ・セットアップ・カジュアルなどさまざまなコーディネートが可能になります。
スーツのクラシックなドレススタイルから、カジュアルダウンしたビジネスカジュアルスタイルまで、トップスにシャツやニット、Tシャツを合わせるだけで多彩な着こなしを楽しむことができます。お客様のライフシーンに対応するため、機能性素材の選定からデザイン、フィット感、汎用性まで重視した、オン・オフ問わず着まわしを楽しむスタイリングを提案します。
本件に関するお問合わせ先
■報道関係からのお問い合わせ
株式会社AOKI本社 広報担当：竹村・石津
〒224-8688 神奈川県横浜市都筑区葛が谷6-56
TEL：045-941-3588/FAX：045-942-1608 Mail：aokipr@aoki-style.com
