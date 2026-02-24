こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、銀行代理業者住まいるバンク株式会社が錦糸町ローンプラザオープン
住信SBIネット銀行株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」)を所属銀行とする、銀行代理業者住まいるバンク株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：鈴木 涼、以下「住まいるバンク」)は、2026年２月21日(土)に「錦糸町ローンプラザ」を新規オープンいたしました。
このたびの出店は、住まいるバンクとしては、３店舗目の出店となります。
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
＊１ 精神障害等所定の免責事由に該当するものを除きます。
＊２ 「フラット３５」は、住宅金融支援機構と住信SBIネット銀行が提携して提供している長期固定金利住宅ローンです。住信SBIネット銀行の「フラット３５」は、機構団信(住宅金融支援機構が提供する「機構団体信用生命保険特約制度」)に加え、全疾病保障にも加入いただけます。
＊３ ＞「ゴーゴー」についての詳細は下記URLをご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/home-loan/flat35/package/
＊４ 「かんたん住宅ローン」とは、住信SBIネット銀行が提供する住宅ローンお申込手続きデジタルプラットフォームです。アプリやブラウザからご利用いただくことができ、仮審査・正式審査などのお申込、書類提出、審査結果の確認までをワンストップで完結できます。
＞「かんたん住宅ローン」の概要は下記URLをご確認ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/company/press/2024/0527_002622.html
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：
住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
住まいるバンク株式会社 事業推進部 03-5801-5847
新規オープンした住まいるバンク「錦糸町ローンプラザ」の店舗では、専門のスタッフが直接お客さまのご相談を承り、住宅ローンのお申込み・お手続きのサポートをいたします。
「錦糸町ローンプラザ」では、すべての病気やケガによる就業不能状態の保障などの手厚い保障＊１が金利上乗せなしで付帯される住信SBIネット銀行の「住宅ローン」や、ずっと金利が変わらない安心感が特徴の「フラット３５」＊２、フラット３５の全期間固定金利と変動金利のミックスローン「ゴーゴー」＊３などの多様な取扱い商品の中から、お客さまのニーズに沿ったご案内をしてまいります。
また、お客さまのお手続きに関するご負担の軽減に向け、住信SBIネット銀行の「かんたん住宅ローン」＊４プラットフォームを活用し、オンラインにて申込〜実行までのお手続きが完結できるようDX化を推進し、スムーズなお手続きをご支援いたします。
住信SBIネット銀行と住まいるバンクは、質の高い住宅ローンサービスを提供し、お客さまにご満足いただけるよう努めてまいります。
「錦糸町ローンプラザ」概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/128948/128948_web_1.png
銀行代理業の概要
所属銀行の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/128948/128948_web_2.png
銀行代理業者の概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/128948/128948_web_3.png
