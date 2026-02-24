住信SBIネット銀行、銀行代理業者住まいるバンク株式会社が錦糸町ローンプラザオープン

新規オープンした住まいるバンク「錦糸町ローンプラザ」の店舗では、専門のスタッフが直接お客さまのご相談を承り、住宅ローンのお申込み・お手続きのサポートをいたします。「錦糸町ローンプラザ」では、すべての病気やケガによる就業不能状態の保障などの手厚い保障＊１が金利上乗せなしで付帯される住信SBIネット銀行の「住宅ローン」や、ずっと金利が変わらない安心感が特徴の「フラット３５」＊２、フラット３５の全期間固定金利と変動金利のミックスローン「ゴーゴー」＊３などの多様な取扱い商品の中から、お客さまのニーズに沿ったご案内をしてまいります。また、お客さまのお手続きに関するご負担の軽減に向け、住信SBIネット銀行の「かんたん住宅ローン」＊４プラットフォームを活用し、オンラインにて申込〜実行までのお手続きが完結できるようDX化を推進し、スムーズなお手続きをご支援いたします。住信SBIネット銀行と住まいるバンクは、質の高い住宅ローンサービスを提供し、お客さまにご満足いただけるよう努めてまいります。「錦糸町ローンプラザ」概要銀行代理業の概要所属銀行の概要https://digitalpr.jp/table_img/2617/128948/128948_web_2.png銀行代理業者の概要https://digitalpr.jp/table_img/2617/128948/128948_web_3.png