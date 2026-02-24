京セラが「生体マーカー即時検査装置」を「次世代薬局EXPO （大阪）」に初出展

京セラ株式会社（以下、京セラ）は、2026年3月10日（火）～12日（木）にインテックス大阪で開催される展示会「メディカル ジャパン 大阪［医療・介護・薬局 Week 大阪］」内、「次世代薬局 EXPO（大阪）」に、当社にて研究開発中の「生体マーカー即時検査装置※1」を初めて出展しますのでお知らせします。

生体マーカー即時検査装置

「次世代薬局EXPO」は、薬局・ドラッグストア業界向けに開催される専門展示会で、薬局の未来を支える最新技術やサービスが一堂に集まります。京セラは、電子部品分野で長年培ってきたSAW（表面弾性波）デバイス技術を応用して開発した小型・高感度なバイオセンサーを搭載する「生体マーカー即時検査装置※1」を出展します。本装置は、尿などの生体試料から短時間で体内の状態を把握できる即時検査装置です。現在、その場でのエクオール※2産生量の測定と、薬局・ドラッグストアなどの企業や自治体が提供する栄養相談や生活習慣改善に向けたアドバイスを組み合わせた新たなサービスの実証を進めています。従来は専門機関でしか行えなかった測定を身近な場所で実施できるようにすることで、未病段階での健康管理や生活習慣改善を支援し、新たなヘルスケアサービスの創出に貢献していきます。

※1：本製品は医療機器ではありません。また、疾病の診断を行うものではありません。

※2：エクオール：更年期症状の緩和や骨・心血管・肌の健康をサポートすることが期待されている成分です。

■「メディカル ジャパン 医療・介護・薬局Week」内、「次世代薬局EXPO （大阪）」出展概要