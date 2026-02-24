アートホテル鹿島セントラル 地域と紡ぐ約千体の雛人形が集結「センびな 2026」





アートホテル鹿島セントラル（所在地：茨城県神栖市、総支配人：野水崇司、以下当ホテル）は、地域とともに歩む春の恒例企画「センびな 2026 ―雛人形飾り―」を開催しております。2月7日（土）より展示を開始し好評を博していることから、展示期間を延長し、3月22日（日）まで実施いたします。神栖市・鹿嶋市・潮来市をはじめとする周辺地域の皆さまから寄せられた約千体の雛人形を、36段の大階段と北モールステージの2か所に展示し、毎年約5,000人が来場する地域に根付いた人気イベントとして親しまれています。

■36段にずらり並ぶ圧巻の大階段展示、ハート演出が新登場

当ホテル1階から2階へと続く36段の大階段には、約590体の雛人形がずらりと並びます。下から見上げても、上から見下ろしても視界いっぱいに広がる光景は圧巻で、立体的な構成が生み出す奥行きと迫力が来場者を迎えます。階段下段には約100年前の貴重な人形も展示し、時代を超えて受け継がれてきた歴史と想いを感じていただけます。今年は階段中央に人形で描いた「ハート」の演出が新たに登場し、エスカレーターで上階へ進み見下ろしたときに初めて完成する仕掛けをご用意しました。「良縁」や「しあわせ」への願いを込めた演出には、地域の皆さまへの感謝と、展示を通じて想いを紡いでいきたいという気持ちを重ねています。





雛人形で描いたハート演出

■物語のワンシーンを間近で楽しむ北モールステージの情景展示

北モールステージでは、百人一首や宴の様子など、物語の一場面を切り取ったような情景展示を展開しています。通路から間近で鑑賞できるため、人形一体一体の表情やしぐさ、衣装の細やかな意匠までじっくりとご覧いただけます。大階段のダイナミックなスケールとは対照的に、場面ごとの世界観やストーリー性を感じられる展示構成が特徴です。寄附者からは「飾ってもらえてうれしい」「自分の雛人形だと分かるので、毎年見に来るのが楽しみ」といった声も寄せられており、人形との再会の場としても親しまれています。





百人一首に興じる五人囃子

■地域とともに紡ぐ、8年目の春

本展示は、2018年に鹿行地域へ雛人形の寄附を呼びかけたことをきっかけに始まりました。毎年テーマや展示方法に変化を加えながら継続し、2019年の開始から8年目を迎えた現在では、地域に根付いた春の風物詩へと成長しています。スタッフからは、「見に来てくれてありがとう、という気持ちを込めました。ご自身の雛人形に会いに来てくださる方の姿を見るたびに、この展示は地域の皆さまと一緒に作っているものだと実感します」との声も上がっています。人形を“預ける”だけでなく、“再会できる場所”として続いていることが、当ホテルが地域とともに歩み、想いを紡いできた証です。

■ホテルで楽しむ春限定メニューと天然温泉

当ホテルでは、3月1日（日）より各レストランにて春限定メニューを提供いたします。「日本料理 槙」、「中国料理 桃鹿楼」、「KASHIMA BOLD KITCHEN」、「鉄板焼 楓」にて季節感あふれる料理を展開し、ホテル内でのひとときをより豊かに演出します。「日本料理 槙」の「春彩（はるいろ）御膳ばらちらし」など春らしい彩りのメニューを取りそろえ、展示の華やぎとあわせて季節を感じていただけます。さらに、今年1月にリニューアルオープンした「天然温泉ろっこうの湯」も営業しており、展示、食事、温泉を組み合わせた館内回遊型の滞在をお楽しみいただけます。

【「センびな 2026 ―雛人形飾り―」概要】

名称：約千体の雛人形が彩る春の風物詩「センびな 2026 ―雛人形飾り―」

場所：アートホテル鹿島セントラル 1階

展示期間：2026年3月22日（日）まで ※見学無料、ご自由にご覧いただけます。













北モールステージでの物語のワンシーンを切り取ったような情景展示も見どころ

【レストラン春限定メニュー概要】





名称：春限定メニュー

場所：各レストラン（日本料理 槙、中国料理 桃鹿楼、KASHIMA BOLD KITCHEN、鉄板焼 楓）

提供期間：2026年3月1日（日）より

メニュー例：

日本料理 槙 「春彩（はるいろ）御膳ばらちらし」 3,300円（税込）

内容：ばらちらし（海老、たこ、いか、まぐろ、ぶり、鯛、いくら、卵焼き、しその大葉、御飯）、ゴマダレ、茶碗蒸し（桜花餡がけ）、小鉢、香の物、赤出汁、デザート

お問い合わせ：TEL：0299-95-5520

公式ウェブサイト：https://art-kashima-central.com/news/122/

■「アートホテル鹿島セントラル」 概要





【名称】 アートホテル鹿島セントラル

【所在地】 〒314-0144 茨城県神栖市大野原4-7-11

【アクセス】

東京駅（八重洲南口）より鹿島神宮・カシマサッカースタジアム行き 高速バス 「アートホテル鹿島セントラル」内バス停まで1時間30分

JR鹿島線「潮来」駅または「鹿島神宮」駅より車で15分、JR成田線「小見川」駅より車で13分

東関東自動車道「潮来」ICより車で10分

【階数】 地上16階建

【客室】 176室／全9タイプ

【レストラン・カフェ】 レストラン4店舗、カフェ1店舗

15階 鉄板焼 楓／1階 日本料理 槙／1階 中国料理 桃鹿楼／1階 KASHIMA BOLD KITCHEN

1階 SONIA COFFEE

【館内施設・設備】 宴会場／チャペル／神殿／温泉／フロント／ロビー／売店／高速バス待合室／無料Wi-Fi完備

【お問い合わせ】 TEL: 0299-95-5511（代） 公式ウェブサイト：https://art-kashima-central.com/

【アートホテル】

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストランなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 茨城❶アートホテル鹿島セントラル 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 東京❶アートホテル日暮里 ラングウッド 千葉❶アートホテル成田 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉OSAKA BAY TOWER）福岡❶アートホテル小倉 ニュータガワ 大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 スカイタワー 鹿児島❶アートホテル鹿児島 沖縄❶アートホテル石垣島

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp