農業およびエネルギー用途の拡大により、アンモニア市場は2029年までに1,120億ドルを超える見込み
肥料用途が引き続き主導する一方で、クリーンエネルギーおよび産業用途がアンモニアの役割を着実に拡大しています
アンモニア市場は、年平均成長率7%で成長し、2029年までに1,120億ドルを超えると予測されています。アンモニアは長らく肥料と関連付けられてきましたが、現在ではその重要性は産業製造および新たなエネルギーシステムにも及んでいます。
2029年までに2,790億ドルに達すると見込まれる化学肥料市場において、アンモニアは総価値の約40%を占めています。7,0430億ドルと予測される化学産業全体の中では、アンモニアは市場全体の約2%を占めています。その影響は限定的に見えるものの、戦略的に重要です。
成長が集中している分野
アジア太平洋地域は2029年において最大の地域市場であり続け、2024年の326億2,500万ドルから481億3,200万ドルへと拡大し、年平均成長率8%で成長すると予測されています。この地域の成長は以下を反映しています。
● 産業用途の拡大
● 生産プロセスにおける技術的改善
● 農業需要の強さ
国別では、米国が2024年から年平均成長率6%で成長し、2029年までに212億4,800万ドルで市場を主導すると見込まれています。産業の拡大およびエネルギー貯蔵用途としてのアンモニアへの関心の高まりが主な要因です。
製品および形態：構造の重要性
製品別では、無水アンモニアが引き続き主導し、2029年には市場全体の63%を占めると予測されています。
その主導的地位は主に以下によるものです。
● 高い窒素濃度により大規模農業において効率的であること
● 他の窒素源と比較したコスト優位性
● 輸送および取扱コストの低減
● 産業用冷却および水処理における継続的な使用
形態別では、液体アンモニアが市場価値全体の62%を占めています。液体は以下の理由により、ほとんどの産業用途において輸送および貯蔵の標準となっています。
● 効率的な貯蔵および取扱い
● 肥料生産における広範な使用
● 冷却および化学合成システムとの適合性
肥料：中核用途
肥料分野はアンモニア需要全体の63%を占め、2029年には709億7,500万ドルに相当します。
この優位性は以下に支えられています。
● 世界的な食料需要の増加
● 尿素や硝酸アンモニウムなどのアンモニア系肥料への高い依存
● 精密農業手法の利用拡大
● 農業投入資材に対する政府支援
● 限られた耕作可能地の中で収量向上への圧力
アンモニアは、世界中の窒素系作物栄養システムの中核であり続けています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342400/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342400/images/bodyimage2】
市場拡大を促進する要因
肥料が市場の基盤である一方で、いくつかの広範な要因が成長に影響を与えています。
1．肥料需要の増加（年間成長寄与率約2.0%）
農業の集約化および食料安全保障の優先事項により、窒素肥料の消費が増加しています。
2．クリーンエネルギーへの移行（約1.5%）
アンモニアは以下として評価されています。
● 水素の運搬媒体
● 炭素を排出しない燃料の選択肢
● 発電および輸送の脱炭素化のための潜在的な手段
3．産業用途の拡大（約1.0%）
産業分野では以下の用途が検討されています。
● 化学原料
● 代替燃料
● 鉄鋼およびエネルギー集約型製造プロセス
4．エネルギー貯蔵用途（約0.5%）
化学的エネルギー貯蔵媒体としてのアンモニアの役割は、再生可能エネルギー統合戦略において注目を集めています。
