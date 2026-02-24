原子層堆積市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月17に「原子層堆積市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。原子層堆積に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
原子層堆積市場の概要
原子層堆積市場に関する当社の調査レポートによると、原子層堆積市場規模は 2035 年に約 107.8億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 原子層堆積市場規模は約 32.1億米ドルとなっています。原子層堆積に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 12.99% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、原子層堆積市場シェアの拡大は、再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵技術の急速な拡大によるものです。多くの政府は再生可能エネルギーへの投資を増やしています。例えば、インド ブランド エクイティ財団（IBEF）の分析によると、インドでは2025年に約32ギガワットの再生可能エネルギー発電容量が追加されると予想されており、ALDの必要性が浮き彫りになっています。ALDコーティングされたパッシベーション層は、太陽電池の電気性能と光吸収を向上させます。
原子層堆積に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/atomic-layer-deposition-market/83502
原子層堆積（ALD）に関する市場調査では、先進ディスプレイ、センサー、フレキシブルエレクトロニクスの需要増加、そして先進ALD前駆体および化学物質開発に向けた継続的な研究により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。さらに、高成長産業分野におけるALDの採用増加と、公共部門および民間部門による世界的な投資の増加が市場の成長を牽引しています。
しかし、特に発展途上国や遠隔地における熟練労働者の不足は、今後数年間の市場成長を制限すると予想されています。ALDプロセスでは、圧力、温度、タイミングの正確な制御が求められるため、高度な訓練を受けた専門家の需要が高まっています。そのため、エンジニアや技術専門家の不足は市場の成長を阻害する可能性があります。
原子層堆積市場セグメンテーションの傾向分析
原子層堆積市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、原子層堆積の市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
原子層堆積市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-83502
当社の原子層堆積市場調査では、市場をアプリケーション別に基づいて、半導体とIC製造、MEMSとセンサー、フォトニクス/オプトエレクトロニクス、エネルギーと電力デバイス（バッテリー、スーパーキャップ）、その他（コーティング、ウェアラブル、IoT）に分割されています。これらのうち、半導体とIC製造分野は、超薄型で高度なコンフォーマル膜堆積を必要とする高度なロジックデバイスやメモリデバイスの複雑化により、予測期間中に58%のシェアを占め、他の分野を圧倒すると予想されています。
