日本パーティクルボード市場は、グリーンビルディング需要と先進的製造トレンドを背景に年平均成長率3.27％で拡大し、2035年までに20億530万米ドルに達すると予測される。