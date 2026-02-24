日本パーティクルボード市場は、グリーンビルディング需要と先進的製造トレンドを背景に年平均成長率3.27％で拡大し、2035年までに20億530万米ドルに達すると予測される。
日本パーティクルボード市場は、2025年の14億5,360万米ドルから2035年には20億530万米ドルへと拡大し、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）3.27％で成長すると見込まれています。住宅・商業建設の安定した需要に加え、耐震性能の向上や環境配慮型製品へのシフトが進む中、本市場は量的拡大だけでなく質的高度化の段階へと移行しています。パーティクルボードは、木材の削りくずやおがくず、チップなどを接着剤で固め、高温高圧下で成形される木質ボードであり、コスト効率と加工性に優れた建材として広く利用されています。
耐震建築需要の拡大がもたらす構造材革新
日本は環太平洋火山帯に位置し、年間約2,000回の体感地震が発生する世界有数の地震多発国です。2024年1月の能登半島地震では、マグニチュード7.5～7.6の強い揺れが観測され、建築資材の耐震性能に対する社会的関心が一段と高まりました。こうした自然条件は、建材メーカーに対し構造的耐性を強化した製品開発を促す重要な外部要因となっています。
近年、メーカー各社は接着剤技術の高度化や層状補強材の導入により、耐震応力下での衝撃吸収性を向上させた高性能パーティクルボードを開発しています。これにより、ひび割れや変形の抑制が可能となり、内部壁のクラッディング、床材、天井下地材など幅広い用途で採用が拡大しています。また、日本の厳格な建築基準法に対応する形で、建設会社とボードメーカーの連携も進展しており、安全基準に適合した資材供給体制の高度化が進んでいます。耐震性・軽量性・コスト効率を兼ね備えた建材としての位置付けが強まり、市場拡大の基盤を形成しています。
耐久性課題がもたらす市場の制約要因
一方で、耐久性に対する懸念は依然として市場の制約要因となっています。パーティクルボードはコストパフォーマンスと加工の容易さに優れるものの、無垢材やMDF、合板と比較すると、湿気や長期使用による劣化に弱いとの認識が根強く存在します。特に高湿度環境下では膨張や反り、構造的強度の低下が発生する可能性があり、これがキッチンキャビネットや床材用途など長寿命性が求められる分野での採用判断に影響を与えています。
こうした課題に対し、防湿処理技術や高耐水性接着剤の導入など改良が進められているものの、市場全体としては品質イメージの向上が今後の成長持続の鍵となります。耐久性強化とコスト競争力の両立が実現できるかどうかが、将来的な用途拡大を左右する重要な要素です。
循環型経済と環境政策が創出する新たな成長機会
日本の環境政策および循環型経済への移行は、パーティクルボード市場に新たな機会をもたらしています。メーカーはリサイクル木材、農業残渣、製材所副産物などを原料として活用することで、原木依存度を低減しながらコスト最適化を図っています。この取り組みは政府の低炭素戦略と整合し、製品の環境価値向上に寄与しています。
また、ライフサイクルアセスメント（LCA）の活用が進み、製品の環境負荷を可視化する動きが強まっています。さらに、FSC認証やエコマーク取得製品への需要が高まり、環境配慮型建材としての競争優位性が確立されつつあります。
代表例として、東京ボード工業は建設・解体現場や港湾などから廃木材を回収し、再生パーティクルボードへと転換するビジネスモデルを展開しています。同社は物流効率化により製品配送と廃棄物回収を統合し、CO?排出量削減を実現しています。直近データでは、117,266トンの廃木材を受け入れ、88,115トンのパーティクルボードを出荷しており、循環型経済の実装事例として注目されています。こうした取り組みは、環境意識の高い消費者や開発事業者の需要を取り込み、市場拡大を後押ししています。
