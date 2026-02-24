ルーセントの1ヶ月の活動がまるわかり！『ルーセント新聞』2月号
株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は、ルーセントの企業広報誌「ルーセント新聞」2026年2月号を、ルーセント公式ブログ「LUCENT OFFICIAL BLOG」にて公開いたしました。
アカエム140年のルーセントは国内シェアNo.1のソフトテニスボール「アカエム」の製造・販売をはじめ、スポーツウェアの製造・販売、テニス＆ソフトテニスのアマチュアランキングポイントシステム「JFTP」の運営、全国のルーセントテニスクラブの運営、国内外のスポーツツアー企画、商品の輸入販売、アスリートやスポーツイベントへの支援など、さまざまな事業を展開しています。
スタッフたちの活動や各種事業の展開など、株式会社ルーセントについて知っていただくために、ルーセントにまつわるニュースをまとめた「ルーセント新聞」を公式ブログにて毎月発信しています。ぜひご一読ください。
■ルーセント新聞2月号 ― ルーセント公式ブログ「LUCENT OFFICIAL BLOG」
https://lucent.hatenablog.jp/entry/2026/02/19/1
（2026年2月19日配信）
＜2026年2月号トピックス＞
・ルーセント展示会in東京インドア2026で商談会を実施
・ルーセントアスリート社員たちの活動報告
・「第31回ルーセント杯 全国選抜小学生ソフトテニス大会」参加者募集中！
・アカエムアンバサダー2025活動報告
・アスリート紹介！『LUCENT ATHLETE FILES』#06 ウルトラランナー・いいのわたる選手
など
＜WEBサイト＞
ルーセント公式サイト https://lucent-sports.com/
ルーセント公式ブログ「LUCENT OFFICIAL BLOG」 https://lucent.hatenablog.jp/
ルーセントECショップ「LUCENT WEB STORE」 https://lucent-goods.shop-pro.jp/
ルーセントECショップ「LUC+SHOP」 https://luctus.base.shop/
ルーセントテニスクラブポータルサイト https://www.lucent-tc.com/
ルーセントランニングクラブポータルサイト https://www.lucent-runningclub.com/
ルーセントアスリートワークス公式サイト https://l-athlete-works.mystrikingly.com/
Japan Fun Tennis Point Ranking公式サイト https://www.jftp.jp/
ルクタスアドベンチャーズ公式サイト https://tabirun.run/tour/
トレッキングポール「ニューカーブ」公式サイト https://tabirun.run/nwcurve/
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
配信元企業：株式会社ルーセント
