不動産投資のベルテックス 不動産投資型クラウドファンディング 『VERFUND 17号』本日より運用開始！
株式会社ベルテックス（本社：東京都新宿区 代表取締役：梶尾祐司）が販売する、不動産小口化商品
『VERFUND?17号』は、2026年2月24日より運用を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342346/images/bodyimage1】
◆『VERFUND（ベルファンド）17号』の概要◆
今号の『VERFUND（ベルファンド）』はジェノヴィア墨田文花スカイガーデンの1室を組入対象としています。不動産投資への理解を深める第一歩として投資がしやすいように短中期運用（150日間）とし、近頃の周辺相場を鑑み5.0%の予定分配利回りと設定いたしました。
【募集概要】
募集期間 ：2026年1月14日～2026年2月12日
募集優先出資額 ：23,800,000円
出資総額 ：34,000,000円（優先出資：23,800,000円、劣後出資：10,200,000円）
1口 ：100,000円（1口から）
【運用期間】
2026年2月24日～2026年7月23日（150日間）
【対象物件】
ジェノヴィア墨田文花スカイガーデン（東京都墨田区文花2-11-5） の1室
◆『VERFUND?17号』情報はこちら↓↓↓
https://verfund-invest.com/projects/pj-a017
資産運用商品に対する投資家の皆様の期待は想定以上に高く、募集開始前から多数の問い合せを頂きました。「不動産投資はよくわからないけど、少額からならやってみたい」、「将来に不安を感じている」方や「これから資産形成を検討している」等お考えの方は、ホームページ(https://verfund-invest.com/)をご覧のうえ、お問い合せ下さい。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342346/images/bodyimage2】
◆『ジェノヴィア墨田文花ガーデン』について
東京メトロ半蔵門線「押上」駅圏に位置する「ジェノヴィア墨田文花スカイガーデン」は、都心アクセスと安定した賃貸需要が見込める分譲マンションです。周辺は住宅地として成熟しており、単身者からDINKS層を中心とした底堅い居住ニーズが形成されています。住戸は採光・通風に配慮した設計で、快適性と居住満足度を確保。徒歩圏内にはスーパーやドラッグストア、医療機関、公園など生活利便施設が揃い、長期入居を支える住環境が整っています。押上・錦糸町エリアへのアクセス性も高く、安定的なインカム収益を志向する投資対象として評価できる物件です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342346/images/bodyimage3】
VERFUND（ベルファンド）とは
【VERFUND】（以下?ベルファンド）は、不動産特定共同事業法の電子取引業務の認可（または登録）を受ける株式会社ベルテックスが提供する、不動産型クラウドファンディングサービスです。
資産運用をしたい投資家から資金を集め、株式会社ベルテックスが運営するベルファンドを通じて不動産運用を行い、運用益や売買益を投資家に分配する仕組みです。
なお、出資者の安全性を高めるために優先劣後構造を採用しており、売却損が発生しても出資分より減額することで、30％を超える減額がない場合出資者の元本は守られます。
株式や FX のように、値動きが激しい金融取引ではなく、マーケットの影響を受けにくい新しい投資先として、また管理の手間もなく手軽に資産運用を始めることができることから、投資家からの注目度が高いサービスとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342346/images/bodyimage4】
